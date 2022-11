UE propone crear un fondo para países vulnerables a sufrir daños por cambio climático

SHARM EL-SHEIJ, Egipto (AP).-— La propuesta de la Unión Europea para crear un fondo para los países vulnerables que sufren los impactos del cambio climático es “una oferta final” que busca “encontrar un compromiso” entre los países mientras los negociadores buscan una vía para avanzar en la cumbre climática de Naciones Unidas en Egipto, dijo el viernes el jefe de la oficina del clima del bloque, Frans Timmermans.

El vicepresidente ejecutivo de la UE realizó una sorpresiva oferta el jueves en la noche para vincular las compensaciones por las pérdidas y daños que causan los desastres climáticos en los países más afectados con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Timmermans se mostró “animado” por la reacción inmediata a su iniciativa. “Se trata de no fracasar aquí (…) “No podemos permitirnos un fracaso. Ahora bien, si nuestros pasos hacia adelante no son recíprocos, obviamente habrá un fracaso. Pero espero que podamos evitarlo”, dijo.

The EU has presented a proposal that could see #COP27 agree to a #lossanddamage fund – targeted to the most vulnerable, reflecting the financial realities of 2022. It must go hand-in-hand with higher ambition on emissions reductions.

