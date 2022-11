“No son bienvenidos”: Realizan protesta contra cumbre conservadora en CdMx (VIDEOS)

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- Ciudadanos se manifestaron afuera del Hotel Westin Santa Fe, en la Ciudad de México, en contra de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), cumbre que reúne a figuras y políticos ultraconservadores de un amplio espectro de la derecha radical y que se lleva a cabo este viernes y sábado.

Entre las mantas que se extendieron a las afueras del hotel se lee: “Ni el odio ni el racismo ni el fascismo son bienvenidos en México”. También los carteles manifiestan su disconformidad por la asistencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del todavía Presidente de Brasil Jair Bolsonaro, o Santiago Abascal, presidente del partido español Vox.

“Contra el fascismo, ni un paso atrás” y “No pasarán” son dos de las consignas que están en los carteles, así como el grito de: “¡Alerta!, “Alerta que camina la lucha antifascista por América Latina!”,

En el evento que se realiza en México por primera vez fue organizado por Eduardo Verástegui, conocido por simpatizar con las propuestas de Donald Trump y oponerse mediante el trabajo en fundaciones al derecho al aborto, el actor es el actual presidente de la CPAC.

Durante los dos días que durará se espera un mensaje de Eduardo Bolsonaro, hijo del todavía Presidente de Brasil Jair Bolsonaro y quien ahora es Diputado federal. También dará un discurso Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, de ideología ultraconservadora​​ y quién hace meses dio de que hablar por la reunión que tuvo con Senadores panistas.

LA CPAC Y SUS DISCURSOS DE ODIO



Investigadoras, organizaciones civiles y activistas han alertado durante años sobre los discursos que promueve la CPAC, pues, por ejemplo, se oponen abiertamente a garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos y a los derechos para las personas de la comunidad LGBTIQ+.

.@mschlapp takes on communism around the globe. Follow #CPAC Mexico at https://t.co/2lYlh6Fmxe pic.twitter.com/bvNagEUZ5j

— CPAC (@CPAC) November 18, 2022