Profeco revisa reclamos contra Palacio de Hierro por anular oferta; son 885 afectados

Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que al menos 885 consumidores presentaron denuncias en contra de Palacio de Hierro por no respetar una oferta previo al Buen Fin 2022.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Ricardo Shiffield Padilla, detalló que las denuncias fueron presentadas del 16 de noviembre a la fecha a través de la plataforma Conciliaexprés.

La promoción que presentó Palacio de Hierro consistía en un combo de refrigerador Samsung Bespoke Flex de 29 p3 y pantalla de 32” LED The Frame Full HD que lo habían bajado de 149 mil 999 pesos a sólo 9 mil 969.

Otra de las ofertas era un centro de lavado Samsung a gas natural de carga frontal, que con su descuento ofrecido pasó de 66 mil 699 pesos a 11 mil 189.

Palacio de Hierro confirmó a la Profeco que la publicación se trató de una oferta válida publicada en el contexto del arranque del Buen Fin.

La Profeco dejó en claro al proveedor que los artículos 48 y 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor son claros en cuanto a las reglas de las ofertas y promociones, así como los supuestos para el caso de incumplimiento, por lo que las propuestas de conciliación deben apegarse a la Ley.

Las opciones de conciliación, de acuerdo con Profeco, son:

–Entrega del producto ofertado originalmente.

–Entrega de un producto sustituto de características similares.

–Pago de la diferencia económica entre el precio al que se haya ofrecido el bien o servicio objeto de la promoción u oferta y su precio normal.

–En todos los casos, deberá otorgarse, además, una bonificación o compensación no menor al 20 por ciento del precio pagado por el consumidor.

LOS RECLAMOS EN REDES

Los reclamos en contra de Palacio de Hierro comenzaron a difundirse en redes, luego de que puso a la venta un refrigerador Samsung con un descuento de casi el 95 por ciento, que además incluía una televisión de regalo, como parte de las ofertas del Buen Fin 2022, pero sólo se trató de un error que canceló horas más tarde, después de que cientos de personas ya habían aprovechado la oferta.

Los clientes, que ya esperaban el primer día del Buen Fin, ingresaron a la página del Palacio de Hierro para ver las promociones de este año y vieron que un refrigerador, con un valor de 149 mil 999 pesos, bajó su precio a nueve mil 969 pesos, y además, incluía una televisión de 32 pulgadas de la misma marca.

Horas más tarde, la tienda departamental comenzó a cancelar los pedidos de forma unilateral y alrededor de las 18:00 horas del miércoles, las personas que realizaron la compra comenzaron a reportar sus quejas en redes sociales.

Más de 500 personas lograron unirse en un grupo de WhatsApp para presentar lo ocurrido ante la Profeco.

@Profeco Hice la compra de dos refrigeradores + una pantalla SAMSUNG en #PalaciodeHierro, hice mi pago con con cuenta bancaria, me llegó mi confirmación de pago y me descontaron el dinero de mi banco, facturé y ahora me cancelan diciendo que no pasó el pago y es culpa del banco.

— Arik Morcos (@arikmorcos) November 17, 2022