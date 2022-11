Agustín Carstens, exgobernador de Banxico, recibe el Premio Rey de España de Economía

Saltillo, 18 de noviembre (Vanguardia).- El día de hoy, el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) informó que Agustín Carstens, economista mexicano, fue nombrado ganador del Premio Rey de España de Economía.

El galardón para el también exgobernador del Banco de México (Banxico) se debe a que es considerado uno de los más importantes e influyentes hacedores de política en Iberoamérica durante las últimas tres semanas.

“Ha sido un actor destacado en las principales transformaciones de la economía mexicana en las últimas décadas: la estabilización macroeconómica tras la ‘crisis del tequila’; la modernización del marco regulatorio del sistema financiero mexicano; la reforma de los sistemas tributario y de pensiones del sector público; y el régimen de autonomía del Banco de México. En resumen, ha impulsado la transición de México a un mercado emergente altamente integrado a la economía internacional, con uno de los mercados de deuda pública más sofisticados del mundo emergente”, señala el BIS en su comunicado.

El organismo detalló que el jurado que decidió el premio estuvo conformado por el gobernador y vicegobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y Álvaro Rodríguez Bereijo, respectivamente, así como José Ramón Álvarez Rendueles, Rodolfo Martín Villa, José Luis Feito Higueruela, Julio Segura Sánchez y Carmen Reinhart.

