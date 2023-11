Massa, profesional capaz de disimular defectos para ganar la presidencia argentina

Por Débora Rey

Buenos Aires, 17 de noviembre (AP).- Si el actual Ministro, Sergio Massa, de 51 años, puede convertirse en el próximo presidente de Argentina en medio de una inflación galopante, se lo debe en parte al temor que irradia en amplios sectores de la sociedad su rival en el balotaje del domingo: el ultraderechista Javier Milei.

Con Massa, la inflación mensual llegó a los dos dígitos por primera vez desde 1991 pese a que en los primeros meses del año había proyectado que sería menor al 5 por ciento, y en la variación interanual alcanzó el 142.7 por ciento. La pobreza pasó de 36.5 por ciento a 40 por ciento, según la última medición oficial, y la moneda local superó varias veces su piso histórico respecto del dólar en el mercado informal.

Su contrincante Milei, un economista de la escuela liberal que se lanzó a la política poco antes de que Massa asumiera como ministro, sedujo a muchos argentinos que desean un cambio drástico con promesas de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para terminar con la inflación.

Massa “sabe que es parte de un Gobierno que no cae bien, que él personalmente no cae bien”, indicó la licenciada en Ciencias Políticas Ana Iparraguirre, miembro de la encuestadora GBAO con sede en Washington.

Massa —postulante de Unión por la Patria— busca explotar ese miedo al máximo y mostrarse como la némesis de su novato rival.

Massa empezó a militar de joven en el liberalismo, corriente que paradójicamente abraza su rival en el balotaje. En la década de 1990 dio el salto al peronismo bajo el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), en uno de los varios cambios de piel a lo largo de su carrera que le valieron el apodo de “panqueque” por parte de sus detractores.

Dentro de las filas del partido fundado por Juan Domingo Perón en 1945, en el que han convivido distintas corrientes ideológicas a lo largo de su historia, Massa fue titular de la Administración Nacional de Seguridad Social y jefe de gabinete de ministros del primer gobierno de centroizquierda de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011). En ese rol aceitó los contactos que aún mantiene con poderosos empresarios y políticos de Estados Unidos.

Pero a medida que la popularidad de la mandataria se iba desplomando, Massa abandonó el oficialismo y fundó un partido de centroderecha —Frente Renovador— que se oponía a su antigua jefa.

Fue Alcalde de Tigre, un suburbio al norte de Buenos Aires, en el cual aplicó un plan de seguridad con asesoramiento del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y del FBI. Aquella experiencia le dio visibilidad como un político comprometido en la lucha contra el delito.

A caballo de esa popularidad fue el gran ganador de las elecciones de medio término de 2013, año en el que se recibió de abogado, y muchos creyeron entonces que la presidencia sería el paso siguiente. Se postuló en 2015, pero quedó tercero.

En 2019 volvió al peronismo para apoyar la candidatura de Alberto Fernández y su exjefa Fernández de Kirchner como vicepresidenta.

“Si lo mirás en el tiempo, es alguien que siempre está buscando su oportunidad, no importa dónde y cuándo sea, o dónde lo lleve. La coherencia es que quiere estar en la cima del poder, no importa dónde esté sentado”, lo definió el periodista Diego Genoud, autor de la biografía no autorizada de Massa “El arribista del poder”. “La clave es que Massa va donde está el poder”, agregó.