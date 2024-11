La mayor agencia de noticias de Occidente anuncia que recortará su plantilla en un 8%

The Associated Press es considerada como una de las agencias de noticias más grande del mundo; sin embargo, había alcanzado un acuerdo tentativo con su sindicato para ofrecer incentivos a empleados para jubilación temprana o renuncia voluntaria,

Por David Bauder

Washington, 18 de noviembre (SinEmbargo).- The Associated Press anunció el lunes que comenzará a ofrecer incentivos a empleados para jubilación temprana o renuncia voluntaria y a despedir a empleados seleccionados, como parte de un plan para reducir el personal de la agencia de noticias en aproximadamente un ocho por ciento y acelerar la transición a una organización orientada principalmente al digital.

La medida forma parte de lo que se espera sea un desalentador fin de año en la industria de las noticias, que ha estado plagada de problemas empresariales que se remontan a años atrás. También se esperaba que el fin de un intenso ciclo de elecciones presidenciales acelerara los planes de reorganización.

La AP indicó que aquellos empleados elegibles para los incentivos recibirán una oferta, que incluirá indemnización por despido y cobertura médica parcial durante 18 meses, para el final del lunes. Aquellos cuyos puestos están programados para ser eliminados conocerán su destino en las próximas semanas.

💥The Associated Press on Monday told staff it plans to reduce its staff count through layoffs and voluntary buyouts to invest further in efforts that will help modernize the brand. AP is a not-for-profit agency, which means its profits must be reinvested further into the… pic.twitter.com/cUpqm6vC1V — Melissa Hallman (@dotconnectinga) November 18, 2024

The Associated Press, que llegó a ser considerada la organización de recopilación de noticias más grande del mundo, ya no se presenta como tal y no revela el tamaño de su personal. Como resultado, fue imposible decir el lunes cuántas personas se verán afectadas. La AP detalló que menos de la mitad de los recortes anticipados involucrarán a sus empleados de noticias, con la mayoría de los recortes dándose en Estados Unidos.

El sindicato News Media Guild informó que se ofrecerán incentivos a 121 de sus miembros. Sin ofrecer una estimación, la AP afirmó que los recortes entre los miembros del sindicato serán inferiores a esa cantidad.

The Associated Press, que se enorgullece de ser una fuente de noticias imparcial, ofrece historias noticiosas, fotografías, videos, audio y contenido interactivo directamente a los consumidores a través del sitio web apnews.com. Pero la mayor parte de su negocio proviene de la venta de su periodismo a otras organizaciones de noticias que lo utilizan.

The Associated Press says buyouts and some layoffs are ahead as it seeks to cut its workforce by 8% The Associated Press said Monday that it would begin offering buyouts and lay off selected employees, part of a plan to reduce the news outlet’s staff by about 8% and accelerate a… pic.twitter.com/Rb5kbIiInn — Alex (@basedalx) November 18, 2024

Durante este año, dos grandes cadenas de noticias, Gannett y McClatchy, anunciaron que dejarían de comprar noticias a la AP, en el caso de Gannett terminando una relación que había durado más de un siglo. La AP ha diversificado sus fuentes de ingresos en los últimos años, incluyendo la aceptación de financiamiento filantrópico, pero aún se ve afectada por los problemas generales de la industria de las noticias.

“Todos sabemos que este es un momento de transformación en el sector de los medios”, dijo Daisy Veerasingham, presidenta y CEO de la AP, en una nota enviada a los miembros del personal el lunes por la mañana. “Nuestros clientes —tanto quienes son como lo que necesitan de nosotros— están cambiando rápidamente. Es por eso que nos hemos centrado en ofrecer un reporte de noticias orientado al digital. Ahora necesitamos acelerar en este camino”.

En términos generales, eso significa un mayor énfasis en el periodismo visual —fotos y videos y el contenido digital que los incorpora en la narración de historias.

🚨 LAYOFF ALERT – 🇺🇸 The Associated Press, a renowned news agency, is reducing its workforce by 8%. While some staff members are being offered voluntary buyouts, the majority of the cuts, which amount to less than half, are affecting the news division. pic.twitter.com/XRosDHXAul — The Layoff Tracker 🚨 (@WhatLayoff) November 18, 2024

Veerasingham no estuvo disponible para una entrevista, dijo una portavoz de la AP.

The Associated Press sigue siendo una parte central del ecosistema de la industria de las noticias, particularmente cuando se trata de elecciones en Estados Unidos. Durante su cobertura electoral a principios de este mes, la AP tuvo un uso sin precedentes de sus transmisiones en vivo, datos electorales, contenidos visuales y productos interactivos, de acuerdo con Veerasingham.

La AP indicó que había alcanzado un acuerdo tentativo con su sindicato para ofrecer incentivos a empleados para jubilación temprana o renuncia voluntaria, pero eso está sujeto a la ratificación por sus miembros. El líder del sindicato de la AP no ha respondido a una solicitud de comentarios el lunes.