BITS | Halo Infinite, una espera que valió la pena y con un rumbo para bien

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Este es una entrega que estaba planeada para ser lanzada junto con la nueva generación de Xbox Series S/X, al final no fue así por varios problemas de desarrollo, gráficos no tan convincentes y críticas de los seguidores de la serie tras el tráiler revelación. Halo Infinite decidío posponer su lanzamiento para prácticamente un año después, opacando un poco el lanzamiento de la consola, ya que en aquel entonces no existía un juego que realmente representara el inicio de una nueva generación, sin embargo, podemos decir que este retraso fue lo mejor que le pudo haber pasado a la saga.

Halo Infinite se puede dividir en dos pilares fundamentales para que esta nueva experiencia represente lo que es: el modo campaña y el modo multijugador; al ser un juego dentro de la franquicia de Halo, por obvias razones el peso del modo multijugador es mucho más fuerte, tanto en el lado casual como en el lado competitivo, sin embargo, la adición del modo campaña, los cambios realizados en comparación de entregas anteriores y sobre todo la ambición que representa este modo en este nuevo lanzamiento, muy seguramente dejarán satisfechos a muchos seguidores de la serie. El modo campaña de Halo Infinite toma lugar después de los sucesos de Halo 5: Guardians y Halo Wars 2, con Cortana desaparecida y un Master Chief que ha estado vagando en el espacio tras la guerra y la derrota contra los “desterrados”, quienes son una mezcla de “Brutes” rebeldes, junto con “covenants” y “grunts”, razas de enemigos que aparecieron durante los eventos de Halo Wars 2. Además de esto, conoceremos a un nuevo jefe de guerra, “Escharum”, quien será el villano principal de esta entrega. Sin entrar en detalles de la trama de esta nueva historia, tendremos que hacer nuestro camino, a través de una especie de mundo abierto que nos llevará a diferentes sectores de la galaxia donde exploraremos y encontraremos respuestas a muchas preguntas que ha dejado la serie y que surgen con esta nueva historia, además de que el desarrollo de “Master chief” será uno de los más profundos que tiene la saga y por si fuera poco, aunque esta entrega es una secuela, también podemos decir que es una especie de reinicio espiritual a lo que viene.

Dentro de la campaña del juego, que durará alrededor de 10 a 13 horas o un poco más dependiendo de la dificultad que elijas y tu estilo de juego, tendremos que hacernos camino a través de enemigos, recolectar objetos, navegar de punto a otro, además de que podremos probar la mayoría de las armas que nos ofrece el juego, así como los diferentes vehículos. Un punto muy destacable de la campaña del juego es la adición de nuevos objetos que llegan en esta entrega como parte de las mejoras a la dinámica general de la saga, como radares, el nuevo gancho para alcanzar enemigos, objetos o diferentes zonas del mapa, escudos y mucho más, con esto, el juego da un salto de dinamismo para brindarnos una experiencia mucho más rápida y simulando un poco la experiencia FPS que evolucionó la saga de DOOM hace algunos años, dicho esto, sin caer en una copia nada más, los cambios representan un antes y un después dentro de la saga de Halo y son cambios que servirán para desarrollar el futuro de la saga en cuanto al sistema de juego.

A nivel gráfico, puede ser una de las mejoras más notables que sufrió el juego con el retraso, ya que al ser un mundo abierto existen demasiados detalles a cortas y largas distancias que requieren un nivel de detalle excepcional, tanto en interiores como en exteriores y no podríamos estar más satisfechos con el resultado, siendo una de las entregas que más aprovechan este apartado y sobre todo las capacidades de la nueva generación de consolas, los detalles en los diferentes tipos de enemigos, las armaduras, naves, las diferentes zonas naturales del juego o los efectos especiales al momento del combate, realzan la experiencia que representa jugar Halo Infinite.

Claro, el modo multijugador no sólo representa toda la evolución que ha tenido la saga a lo lago de los años, con un camino que se ha ido perfeccionando con nuevas implementaciones a nivel del sistema de juego, sino que representa la experiencia exacta que un jugador fanático de la saga quisiera ver. En este apartado, regresan los modos de juego clásicos con batallas enormes de hasta 24 jugadores o las clásicas de equipos de 4v4 y las diferentes modalidades de slayer, captura la bandera, control, oddball, entre otras. Ciertamente lo más destacable de Halo Infinite a nivel multijugador es que el juego logra mantener su esencia con las nuevas adiciones de objetos y combate para darnos una de las mejores experiencias de la saga y de los últimos años, que además se siente más nostálgica que nunca. Por si fuera poco, se introduce un sistema de pase de batalla como recompensa que nos dará nuevas armaduras, piezas para personalizarlas, colores, así como eventos de temporada que nos darán objetos especiales para lucir. También ofrece un modo competitivo, donde los equipos siempre serán de 4v4 y con modos de juego tradicional, sin embargo, la competencia y el nivel de clasificación que tenemos es impecable y una de las mejores experiencias del juego y que representan un verdadero desafío para los más ambiciosos.

Halo Infinite representa la travesía de una generación entera de jugadores, pero sobre todo un camino que ha llegado a la cima de esta nueva etapa desde que 343 Industries tomará las riendas de la saga, si bien ha sido complicado y lleno de buenas y malas decisiones, sin duda podemos decir que la saga ha tomado un rumbo para bien, algo que es bastante notorio en esta entrega.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez