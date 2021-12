Escuela de NY suspende a estudiante por creer que Nirvana era una marca de ropa

Por Sergio Carmona

Ciudad de México, 18 de diciembre (Vanguardia).- En una escuela de Nueva York, Estados Unidos, una escuela corrió a un alumno porque pensó que Nirvana era una marca de ropa y no una banda.

La Yeshiva Har Torah, una escuela primaria ortodoxa moderna de Queens. Las autoridades de la institución sugirieron que deberían suspender a un alumno de octavo semestre, pues el joven asumió erróneamente que Nirvana era una marca de ropa. Fue en redes sociales donde la institución educativa comentó lo siguiente:

Desde la afirmación del alumno, se le suspendió de manera indefinida. Ante esta situación, el joven también se pronunció en redes sociales: “Pensé que Nirvana era una marca de ropa”. Esta situación se hizo viral en redes sociales donde algunos usuarios se escandalizaron con la decisión de la escuela. Tras ello, las autoridades escolares comentaron:

“Reconocemos que este incidente ha resultado molesto para algunos miembros de la comunidad Gen X. Nos reuniremos para sanar juntos. Todos son bienvenidos a traer una camisa de franela, Dr. Martens, un Discman amarillo con un mínimo de 30 segundos de protección contra saltos, y un comportamiento totalmente desabrido”, señaló la institución.

Fuera del incidente escolar, debemos recordar que varias marcas de ropa han retomado los escudos de bandas de rock.

We had to send this student home for not being able to name any Rolling Stones songs (YHT Dress Code, Sec. 6, Par. 3 – “students cannot wear band shirts unless they can name 3 of their songs”) and it was the first time a parent ever thanked us for punishing their child. pic.twitter.com/CCgYXcSy5e

— Yeshiva Har Torah (@HarTorah) December 10, 2021