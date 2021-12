Liga Premier de Inglaterra suspende otro partido por brote de COVID; van 5 en total

LONDRES, 18 de diciembre (AP).- La Liga Premier inglesa tuvo que suspender otro partido por un brote de COVID-19 en un equipo luego de que el encuentro en casa del Aston Villa contra el Burnley fue pospuesto unas dos horas antes de su arranque el sábado.

The #PL Board has postponed #AVLBUR because of an increase in positive COVID-19 cases in the Aston Villa squad

El Aston Villa dijo que no tenía suficientes jugadores para armar el equipo después de que se reportaron más casos de coronavirus en su equipo el sábado temprano. La liga aprobó la solicitud del Villa para posponer el encuentro “con base en el número de casos de COVID-19, lesiones y enfermedades”.

Cinco partidos programados para este fin de semana ya fueron suspendidos a causa de brotes de coronavirus en las plantillas en medio de una emergencia de salud que está empeorando en Gran Bretaña mientras la variante ómicron se propaga por el territorio.

La liga señaló que los cuatro partidos restantes, el del Leeds contra el Arsenal el sábado y los del Newcastle contra el Manchester City, del Wolverhampton vs el Chelsea y el Tottenham ante el Liverpool del domingo, “están programados para que se lleven a cabo según lo previsto”.

Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021