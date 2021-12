Nueva mercancía de Doctor Strange 2 confirma personajes que saldrán en el film

Hasbro ha revelado con su línea de figuras de acción coleccionables Marvel Legends a los personajes que formarán parte de la secuela del Hechicero Supremo de Marvel, Doctor Stranges in the Multiverse of Madness.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 18 de diciembre (AS México).- Doctor Strange in the Multiverse of Madness se convertirá en uno de los mayores crossovers del UCM si tenemos en cuenta muchas de las promesas que parecen avanzar sus últimas filtraciones; no en vano, se espera que la película de Sam Raimi represente la apertura definitiva al multiverso cinematográfico de Marvel.

Pero ahora llega un nuevo vistazo a los que serán sus principales protagonistas gracias a la presentación, ya habitual, de la línea de figuras de acción Marvel Legends de Hasbro, adelantando algunas sorpresas que nos depara el filme. Avisamos de posibles spoilers a continuación, al menos a nivel de reparto.

NUEVO VISTAZO A LOS PROTAGONISTAS DE DOCTOR STRANGE 2

Tanto es así, que la nueva línea de mercancía de Doctor Strange in the Multiverse of Madness perteneciente a Hasbro muestra el aspecto de algunos de sus principales protagonistas, empezando por el propio Doctor Strange y varias versiones del Hechicero Supremo. Y es que Hasbro adelanta hasta 3 aspectos de Strange, desde su apariencia que todos conocemos a su forma astral, pasando por una nueva versión llamada Defender Strange, con un atuendo similar al que lucía en los cómics de los Defensores de 2011.

La colección de figuras muestra también al Barón Mordo, ahora conocido como Maestro Mordo, junto a América Chávez, Wong, Sleepwalker, D’Spayre y Rintrah, figura a piezas que se puede conseguir con el resto de la colección y que adelanta la presencia de esta especie de minotauro alienígena. Como curiosidad, la colección no incluye a Bruja Escarlata a pesar de que será una de las principales protagonistas. También veremos según filtraciones a Gargantos, una criatura del multiverso muy similar a Shuma Gorath, aunque no queda claro si finalmente será el propio Shuma Gorath.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena en cines el próximo 6 de mayo de 2022.

