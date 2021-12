Unicef pide no cerrar escuelas pese al aumento de contagios de COVID-19

Naciones Unidas, 18 de diciembre (EFE).- El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, espoleados por la extensión de la variante Ómicron, no debe traducirse en el cierre de escuelas, algo que sería “desastroso para los niños”, advirtió este viernes la directora de Unicef, Henrietta Fore.

En un comunicado emitido hoy, Fore recordó que muchos gobiernos en el mundo están sopesando si cerrar escuelas para interrumpir las transmisiones del virus, y recuerda que los cierres previos “han barrido décadas de progreso educativo y han convertido la infancia en irreconocible”.

One thing is certain: Another wave of widespread COVID-19 related school closures would be disastrous for children.

2022 cannot be yet another year of disrupted learning. It needs to be the year that education, and the best interests of children, take precedence.

— Henrietta H. Fore (@unicefchief) December 17, 2021