“Canelo” Álvarez revira a cuestionamientos del padre de Benavidez y critica a su hijo

Después de las insinuaciones que Saúl “El Canelo” Álvarez ha recibido por parte del Padre de David Benavidez por querer enfrentarse a Ilunga Makabu y no al “Bandera Roja”, el pugilista mexicano afirma que “no le interesa” la pelea.

Por Wilson Flórez

Ciudad de México, 18 de diciembre (La Opinión).- Saúl Álvarez ha sido muy cuestionado por su nuevo objetivo al querer enfrentarse a Ilunga Makabu. El padre de David Benavidez considera inexplicable que desde el “Canelo” Team rechacen la pelea contra el “Bandera Roja”. Ante las insinuaciones de que Canelo tiene miedo, el propio mexicano les respondió.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con que campeón ha peleado antes él o Jermall Charlo. La verdad no me interesa, igual sé que los haters siempre serán haters”, explicó el boxeador tapatío en una entrevista para World Boxing News.

David Benavidez ha sido el boxeador que muchos han catalogado como el posible vencedor de Canelo. Entre ellos, Julio César Chávez le colocó su ficha al mexicoamericano. Sin embargo, ante la negativa del Canelo Team, los críticas indican que el tapatío siente miedo del “Bandera Roja”.

“Esto siempre pasa. Le gané al mejor de la división que era Callum Smith, después le gané a Billy José Saunders y luego a Caleb Plant. Le gané a todos los campeones de la división que además estaban invictos. Ahora unos dicen que tengo miedo, pero yo no le temo a nadie y no evado a ningún peleador”, sentenció el púgil mexicano.

Temor o no, lo cierto es que desde el Canelo Team no hay ninguna intención de enfrentarse a Benavidez. Eddy Reynoso reafirmó este panorama al reconocer que una pelea contra el mexicoamericano no le interesa. Bajo estas circunstancias todo apunta a que Ilunga Makabu tiene los boletos firmes para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez.

