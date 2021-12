Expertos crean video con imágenes tomadas por sonda que “tocó” el Sol por primera vez

Estados Unidos, 18 de diciembre (RT).- El pasado abril, una sonda espacial “tocó” el Sol por primera vez en la historia de la astronáutica. Nuevas imágenes de lapso de tiempo revelan la vista de la Parker Solar Probe mientras vuela a través de la atmósfera superior de nuestra estrella, tomando muestras de partículas y campos magnéticos.

El material, publicado este viernes por el portal Science Alert, se compone de capturas individuales tomadas entre el 8 y el 12 de agosto de este año, durante el noveno perihelio de la sonda Parker, o la mayor aproximación al Sol.

Las franjas que la sonda está atravesando son serpentinas coronales, enormes bucles de gas y plasma cargados eléctricamente que conectan dos regiones de polaridad opuesta en el Sol. Se extienden por el viento solar y brillan así porque están llenos de electrones.

Confirmed from the excellent @SungrazerComets and @hervst: pic.twitter.com/2vfAIgoQqt

— Grant Tremblay (@astrogrant) December 15, 2021