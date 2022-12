Reviviendo la Navidad, una comedia sobre el verdadero sentido de estas fechas

Reviviendo la Navidad, protagonizada por Mauricio Ochmann, nos presenta una historia en forma de bucle en la que un hombre deberá reconocer el verdadero sentido que hay detrás de estas fechas navideñas, más allá de la banalidad que podría rodearla, y en las que las familias se reúnen y repiten las mismas tradiciones de cada año.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Como los populares personajes anti-Navidad Scrooge o el Grinch, Chuy (Mauricio Ochmann) tampoco encuentra ligado a esta celebración con la que comparte la fecha de su cumpleaños. Para él es una molestia que la familia se reúna, se gaste en obsequios y se repitan las mismas tradiciones “horribles” año con año.

Reviviendo la Navidad, película dirigida por Mark Alazarki (Club de cuervos) para Netflix, es una comedia navideña en la que el actor Mauricio Ochmann no dudó en aceptar el personaje de Chuy, un hombre malhumorado y padre de familia al que el destino le tiene preparada una sacudida en su vida.

“Desde que leí el guión conecté, creo que a nivel temática navideña nos hacia falta algo así, no había una historia así como tal entre la comedia, esta parte entrañable y lo musical. Los diferentes personajes logran ese balance y ese equilibrio donde contamos el rescate del espíritu navideño, pero también el rescate de un hombre, de la esencia del ser humano”, cuenta Mauricio Ochmann en entrevista para SinEmbargo.

Chuy, quien no se para a pensar un solo momento y sólo desea acelerar el paso del tiempo, ve su vida interrumpida por una “maldición” que lo obligará a despertar cada Navidad sin recordar nada de lo sucedido en el año que ha transcurrido, verá a sus dos hijos crecer de forma abrupta y la relación con seres queridos deteriorarse, eso hasta que reconozca el verdadero sentido de estas fechas.

Atrapado en este divertido bucle que parece interminable, Chuy estará acompañado de su emprendedora esposa Daniela (Ana Brenda Contreras), sus hijos, sus padres Silvia (María Rojo) y Nestor (José Sefami) y su Diva Madrina (Mannu NNa) de los que deberá aprender a ver mejor lo que tienen a su alrededor.

“A veces no nos damos cuenta del que la vida es una y que la vida pasa y que se nos va, que todos tenemos una fecha de caducidad, no nos la vemos pero la tenemos. Es esta parte de vivirla y disfrutarla con todo y sus adversidades”, reflexiona Ochmann de la película.

“Hay momentos de enfrentar, de confrontar, y siento que la actitud de cómo lo enfrentas es lo verdaderamente valioso, porque todos como seres humanos pasamos por diferente cosas, y es eso, el rescatar lo verdaderamente importante al final del día. Creo que ese una de los mensajes más bonitos”, agrega.

Mauricio Ochmann quien ha desarrollado su carrera en en el mundo de las telenovelas y en comedias románticas como A la mala (2015), Hazlo como hombre (2017), Ahí te encargo (2020), ¿Y cómo es él? (2022), entre otras, asegura que además se vio inspirado en un episodio de su vida personal para darle vida a este personaje, cuando en la Navidad de 2020, fecha que planeaba pasar al lado de su padre adoptivo no pudo llegar a ser porque su salud empeoró, perdiendo la vida unos días después, un 28 de diciembre.

Ahora el actor invita con la cinta a reflexionar y disfrutar cada momento con la familia a pesar de toda la mercadotecnia que llegue a ensombrecer estar fechas.

“Creo que son épocas o es una época que nos sensibiliza mucho, nos vulnera mucho sobre todo después de dónde venimos. Creo que más allá de la parte de la mercadotecnia y tal, yo lo que destaco mucho es el tema entrañable del rescate del ser humano y del rescate de todos esos valores y de disfrutarlos”.

“Son épocas sensibles pero también de mucho amor, mucha unión y siento que es como: ¿En dónde pones el foco? ¿en la perdida o en lo que hoy tienes y en lo que realmente es importante hoy que estamos aquí? Creo que es una película responde a todo, y sin duda a través de la comedia la gente va a reflexionar muchísimo y estoy seguro que se van a divertir”.

El filme es una nueva apuesta de Netflix para reunir a la familia enfrente de la pantalla en estos días de descanso con una historia escrita por Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño, y dirigida por Mark Alazraki, quien se ha encargado de proyectos como Nosotros los Nobles (2013), La Balada de Hugo Sánchez (2018) y Hermanos Márquez Castillo (2018).

Reviviendo la Navidad llega a alegrar la temporada, entre risas, enredos y claro las reuniones familiares, con a través de una singular aventura que Ochmann no se atrevería a vivir, peor que ya experimentó de alguna manera:

“Desde que me rescaté a mí mismo siempre he dicho que la vida ya me dio más de lo que yo pude haber pedido o soñado. Me dio la oportunidad de vivir dos vidas en una y yo creo que ese viaje ya lo hice aunque obviamente no se me repetía, aunque alguna manera se podría decir que antes del rescate era como estar viviendo en un loop en el que la vida no me sabía a vida y de repente me sacudía y pedía ayuda, y empecé a rescatarme así como ser humano, empecé a vivir diferente, empecé a vivir realmente. Entonces yo creo que por eso conecté con la película cuando la leía porque de alguna manera trae eso impreso, de rescate a ti mismo, tu verdadera esencia porque la vida te lo da”, culmina.