The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen, un gran juego y una mejor experiencia

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Han pasado poco más de 7 años desde que vimos el lanzamiento de una de las aventuras más premiadas de la pasada generación de consolas: The Witcher, un juego dentro del género RPG que llevaba la fórmula de mundo abierto y contenido a un nuevo nivel, dentro de uno de los universos más emblemáticos y que nos ofrecía cientos de horas de contenido tanto en el juego principal como en las expansiones posteriores que llegaron, “Hearts of Stone” y “Blood and Wine”. En 2019 la versión “Complete Edition” del juego llegó para Nintendo Switch, brindándonos por primera vez una experiencia a nivel portátil y con un potencial gráfico menor bebido a las capacidades de la consola. Sin embargo, al día de hoy ya está disponible la actualización para consolas de nueva generación, Xbox Series S|X y PlayStation 5 que podrán disfrutar todos los poseedores del juego en sus versiones de Xbox One o PlayStation 4 y lo más importante, sin costo adicional alguno.

Sin adentrarnos tanto en la historia, The Witcher 3: Wild Hunt es una secuela directa a la segunda entrega de la saga, The Witcher 2: Assassin of Kings y que nos lleva a una aventura de mundo abierto, donde nuestro protagonista, Geralt en compañía de su mentor, Vesemir, nos lleva a la búsqueda de Ciri, quien al mismo tiempo está siendo perseguida por un antiguo grupo, conocido como “Wild Hunt” quienes son unos elfos del mundo antiguo y la persiguen por ser miembro y última descendiente de un linaje de elfos que tiene poderes para manipular el tiempo y el espacio. A lo largo de esta aventura, conoceremos nuevas ciudades, nuevos personajes y una profecía que está destinada a cumplirse, pero que nuestros personajes principales buscan evitar a toda costa.

Dicho esto, no existe cambio alguno que involucre a la historia o su desarrollo, así como contenido adicional diferente al que ya se vio, por lo cual podemos decir que es exactamente el mismo juego que ya conocíamos, tal vez, el mayor cambio que afecta directamente a la trama del juego es la adición de apariencias opcionales para algunos personajes como Dandelion (Jaskier), Ciri, Yennefer, Triss y el ejército Nilfgaardian, algunas de ellas inspiradas en la serie de Netflix, algunas personas pueden encontrar esto como un gran detalle.

Lo más importante de esta nueva actualización recae en el apartado gráfico el cual ha sido completamente mejorado para ofrecernos una experiencia mucho más fluida gracias al potencial de la nueva generación de consolas, de hecho, esta nueva actualización también ha llegado a PC, aunque al parecer ha presentado algunos problemas de desempeño que seguramente se arreglaran con parches en los próximos días, pero por el lado de consolas, podemos decir que el desempeño es espectacular y no presenta problemas, tal vez algunos errores dentro del juego, pero nada mayor que arruine por completo la experiencia. Con esta actualización tenemos acceso a dos modos gráficos, el primero de desempeño centrado en ofrecernos una resolución menor, pero un mayor rendimiento en cuadros por segundo, ofreciéndonos una experiencia única como nunca antes la habíamos visto, la cual mejora por completo el ritmo del juego y es uno de mis favoritas a nivel personal, por otro lado tenemos el modo “Ray Tracing” el cual está centrado en ofrecernos la mayor experiencia gráfica posible, limitando los cuadros por segundo que tenemos disponibles pero dándonos mejores efectos gráficos en luces, sombras y resolución del juego alcanzando hasta 4K y aunque el juego cae hasta los 30 cuadros por segundo, ganamos un apartado visual impresionante.

Una adición que tal vez no es tan mencionada pero sin duda es una gran adición en esta actualización es la opción de tener “cross-saving”, lo cual hace que básicamente podamos jugar en cualquier plataforma y continuar nuestra partida sin necesidad de pasar archivos o hacer algo excepcional a nivel técnico, por lo cual podemos empezar una partida en PlayStation 5, seguirla en PC y salir a la calle mientras jugamos en Nintendo Switch, un pequeño gran detalle que te permite experimentar el juego desde donde quieras.

The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen representa sin duda el mejor momento para vivir la experiencia de esta gran entrega por primera vez y por supuesto, una gran oportunidad para volver a jugarlo y experimentar el mismo gran juego con un apartado visual y desempeño digno de lo que representa el título.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez