Las Galas de Invierno 2022 del Circo Atayde llegan al Teatro Hidalgo en la CdMx

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- El invierno ya está aquí y con esta temporada llegar las Galas del Curco Atayde Hermanos, un espectáculo muy familiar que este 2022 se presentará en el Centro de la Ciudad de México, específicamente en el Teatro Hidalgo.

“Es la celebración del 134 aniversario del único y original Circo Atayde Hermanos y como ya sabe la mayoría del publico afortunadamente que estas Galas de Invierno se realizan en la Ciudad de México desde 1961 ininterrumpidamente, quitando los años de pandemia, primero fue la Arena México, algunos años en el Palacio de los Deportes, Carpa Astros, Centro Cultural Teatro 1 y en este fin de año e inicio del 2023 estrenamos casa, el Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes”, dijo Alfredo Atayde a SinEmbargo.

Alfredo resaltó que es de suma importancia identificar al verdadero Circo Atayde Hermanos ya que desafortunadamente es un circo que sufre de piratería, sin embargo este es el único y original. “Si los espectáculos de Atayde Hermanos no son presentados por los únicos co titulares que son el señor Andrés, el señor Alberto o en su caso, un servidor Alfredo Atayde, es pirata”, acotó.

“Lo que el público va a poder apreciar es buen circo tradicional pero a su vez con esta fusión con el teatro, una buena iluminación robótica, vestuario profesional, artistas de talla internacional que no por nada hemos llegado a tantas décadas en el gusto del público”, compartió.

Alfredo señaló que los números del espectáculo son estelares y este año resalta el Globo de la muerte ya que una de las pocas mujeres en el mundo que lo realiza es mexicana y está en el Circo Atayde, Lluvia del Castillo realiza el acto del globo de la muerte que es una esfera metálica con 3 motocicletas a más de 80 0 90 km por hora.

Es importante dejar muy claro que no es un circo de Navidad porque hay quien espera encontrar a Santa Claus y no es así, Alfredo explicó que son Galas de Invierno no de Navidad o de Santa Claus; la palabra Galas hace referencia a que la temporada es pequeña, está compuesta por 23 shows. Este es un espectáculo familiar y se reciben niños desde los 2 años de edad. “El Circo aquí y en el resto del mundo es el único espectáculo familiar por excelencia no se pierdan de disfrutar junto a sus seres queridos de un espectáculo que es para la familia, dejemos de lado que es para niños porque es para todas las edades”.

Las Galas de Invierno inician el jueves 22 de diciembre y se presentarán al 8 de enero del 2023, el 24 y 31 de diciembre no habrá funciones, los demás días de lunes a jueves una función a las 7:30 pm, viernes y sábado dos funciones 5 y 7:30 de la noche y domingo 2 funciones: 4 de la tarde y 7 de la noche. Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster.

