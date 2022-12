VIDEOS: Argentinos festejan triunfo del Mundial en Ángel de la Independencia, en CdMx

Los fanáticos albicelestes que residen en nuestro país se apropiaron del emblema de la capital mexicana y la pintaron de azul con banderas, playeras y cánticos que vitoreaban a Messi.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Esta mañana, la Selección de Argentina, y con ella el astro del futbol Lionel Messi, lograron un nuevo hito al colgarse el oro luego de ganar en penales a Francia en el Mundial de Qatar, lo que llevó a tope la pasión de sus connacionales.

La celebración argentina se ha hecho ver en varias partes del mundo, entre las que se encuentra nuestro país, ya que después del cardíaco cierre de partido, los aficionados argentinos salieron a las calles para festejar en el Ángel de la Independencia.

Banderas, bufandas, playeras y pintura facial identificaron a los fanáticos que festejaron en el emblema de la capital mexicana, que se pintó de azul gracias a los festejos de los latinos que se dieron cita en el monumento para vitorear cánticos de los albicelestes.

Videos en redes sociales dan cuenta de los ánimos y la alegría de los argentinos que residen en México. A continuación algunos de ellos:

Argentinos en el Angel de la Independencia de México 🇦🇷 #SeleccionArgentina pic.twitter.com/F5zIG4JvTg — Omar Rene Reyes P. (@renereyes85) December 18, 2022

Me parece excelente que los argentinos celebren en el Ángel de la Independencia. Digo, después de todo GANARON UN MUNDIAL. ¿Se imaginan lo inmamable que seríamos los mexicanos si ganáramos uno? Una alegría, dentro del infierno que viven en su país.🇦🇷🇦🇷pic.twitter.com/NCKnINDD1L — 🎄𖤐El Zombie II𖤐🎄 (@DimeFred2) December 18, 2022

Acá en México muchos Argentinos se dieron cita en el ángel de la independencia, felicidades a mis hermanos Argentinos 🇲🇽🤝🇦🇷 pic.twitter.com/f2jNPfoJWM — Alex Velazquez ❤️🇲🇽 (@AlexCamarillo02) December 18, 2022

El Ángel de la Independencia no fue el único punto en el que argentinos, y algunos que otros mexicanos, se reunieron para celebrar el triunfo por la Copa del Mundo, ya que también acudieron al Monumento a la Revolución para disfrutar de la final, festejaron en la Embajada de Argentina en México y algunas otras calles representativas de la Ciudad de México.

Fuera de la capital mexicana, en Nuevo León, Monterrey, los fanáticos también celebraron con intensidad en la Explanada de los Héroes, donde dedicaron varios cánticos no sólo a la selección argentina, sino a Lionel Messi, por el que podría ser su último Mundial.

ARGENTINOS LLORAN, GRITAN Y DESBORDAN ALEGRÍA

En Buenos Aires, Argentina, millones de argentinos lloraron, gritaron y se fundieron en interminables abrazos en sus casas, en bares y en plazas de decenas de ciudades en las que se congregaron para ver la final de infarto en grandes pantallas, sintiendo que tocaban el cielo con las manos en algunos momentos o que todas las ilusiones se derrumbaban en otros.

Argentina dilapidó una ventaja de 2-0 en el tiempo regular. Recuperó la delantera en la prórroga, pero el tercer gol del astro francés Kylian Mbappé en el encuentro obligó a definir desde los 11 pasos.

Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo en la tanda tras el empate 3-3 al cabo de 120 minutos de lo que fue quizá la final más electrizante de la historia.

“Estoy muy feliz, lo merecíamos de verdad, este equipo sufrió bastante, pero se fue reponiendo”, dijo a The Associated Press Josefina Villalba, de 55 años. La mujer, ataviada con los colores celeste y blanco de Argentina, era una de las fanáticas que se había acercado a una plaza capitalina para ver la final.

Tras esperar 37 largos años la Albiceleste se alzó de nuevo con el cetro mundialista borrando de un plumazo los sinsabores económicos de los últimos tiempos. El primer título lo había logrado en 1978, pero había perdido las finales de 1930, 1990 y 2014 —esta última ya con Lionel Messi como su astro.

“La satisfacción es muy grande”, dijo Fabio Villani, de 45 años, y quien iba vestido con una camiseta de la Selección nacional. “En el primer tiempo Argentina fue superior, manejó la pelota, pero sabemos lo que es Francia y los jugadores que tienen y terminó siendo un partido muy parejo”.

Bajo un sol deslumbrante, el monumento del Obelisco de Buenos Aires se empezó a llenar con decenas de miles de personas que se congregaron para celebrar.

La multitud coreaba la canción que se ha hecho famosa entre la hinchada argentina de Qatar en este mundial “Muchachos”, que hace alusión a los anteriores intentos fallidos de hacerse con el trofeo mundial.

Los hinchas coreaban el nombre del capitán Messi, el capitán de la Selección argentina, quien marcó un tanto en el tiempo regular, uno en la prórroga y un penal en la tanda.

En las calles de distintas ciudades, la gente se trasladaba en autos adornados con la bandera argentina mientras tocaban la bocina para celebrar el triunfo. De los balcones de las casas también colgaban banderas del país.

MESSI CUMPLE SU SUEÑO

Ocho años pasaron desde la noche del Maracaná, ocho largos años hasta que Lionel Messi, al fin, lograse alzarse con el título que le faltaba. El astro argentino compareció ante los medios de comunicación tras proclamarse campeón al cielo estrellado de Qatar. “La Pulga”, como ya venía vaticinando, volvió a reconocer que ya se encuentra en la recta final de su dilatada carrera.

“Es una locura todo esto. Se hizo esperar y es lindo tenerla aquí ya (la Copa). Es hermosa. La deseaba muchísimo. Recién decía que Diego (Maradona) me la iba a regalar. Presentía que era esta porque se estaba dando. No veo el momento de llegar a Argentina para disfrutar con la gente”, comenzaba arrancando un Lionel Messi visiblemente emocionado. “Teníamos que salir campeones del mundo y lo somos. No es momento del análisis, es de disfrutar”.

“Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Quería cerrar mi carrera con esta Copa. Gracias a Dios me dio todo. Cerrar así casi ya mi carrera, porque son los últimos años, es impresionante. Después de esto, qué va a haber. Pude conseguir la Copa América, Mundial. Se me dio casi al final. Me encanta el futbol, lo que hago. Disfruto estar en la Selección, el grupo, quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, continuaba explicando el capitán de la Albiceleste. “Ya está, ya no podemos pedir nada. Agradecer a Dios por todo lo que me dio, con esta Copa acá. Tan deseada por mí, por mis compañeros… ya es nuestra”.

Ya para acabar, Messi finalmente haría un pequeño recorrido a su infancia, habiendo soñado con este momento desde que era un niño. “Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”.

-Con información de AP y AS México