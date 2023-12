Miembros del Verde pelean un lugar en el Senado a morenistas amparados en el Plan C

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El convenio de coalición de Morena registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que cederá cinco candidaturas por las senadurías de primera fórmula al Verde Ecologista de México (PVEM), pese a que el partido sólo gobierna una entidad y perdió 10 por ciento de sus militantes en los últimos tres años; además, será una candidata del Verde quien represente a la alianza para competir por el Gobierno de Jalisco en 2024. Aunque morenistas de distintos estados respaldan esta unión, piden respetar a militantes.

Para ganar la mayoría calificada, Morena competirá el próximo año junto a sus aliados menores, los partidos del Trabajo (PT) y el PVEM, por 55 fórmulas de candidaturas a diputaciones y 48 de candidaturas a senadurías, ambas por mayoría relativa. La alianza ha sido cuestionada porque Morena encabeza las preferencias a nivel nacional. Por ejemplo, el Estudio Nacional de Clima Político de Mendoza Blanco y Asociados publicado el 11 de diciembre muestra que 56.1 por ciento de mil 500 personas encuestadas en sus casas votarían por el partido guinda para la elección presidencial, mientras que sólo 3.1 por ciento lo haría por el Verde y 3.5 por el PT.

“El Verde ha ido con todos los partidos y nadie le ha pagado mejor que Morena. Es lógico que los militantes digan: ‘A ver, en Morena traemos [mayor aprobación], ¿por qué tenemos que darles tanto?’. Sí es una pregunta de la mayoría de los militantes. Vamos en unidad, no tenemos problema, pero unidad es uno y uno, es la suma de voluntades, no es ningún sometimiento, no es ‘yo tengo que agandallar’ […]. Pedimos que respeten la voluntad de la gente, que no haya acuerdos cupulares, que no haya agandalle. Bienvenidos los perfiles que quieran participar, afortunadamente Morena tiene perfiles fuertes, lo único que queremos es que se respeten, que en el PVEM manden a sus perfiles a encuestarlos, pero que se respete la encuesta”, expuso el morenista Gabino Morales Mendoza, exdelegado del Bienestar en San Luis Potosí y aspirante al Senado.