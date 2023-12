El líder opositor ruso Alexei Navalny sigue desaparecido; no asiste a cita judicial

Por Emma Burrows

LONDRES (AP).— La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Rusia se dijo este lunes encontrarse preocupada por el líder de la oposición rusa encarcelado, Alexei Navalny, después de que su equipo legal y sus aliados denunciaron que no han podido localizarlo desde que se pusieron en contacto con él por última vez hace 13 días.

Aliados de Navalny denunciaron que siguen buscándolo en el extenso sistema penitenciario ruso, luego de que no acudió a una audiencia judicial que tenía programada para el día de hoy.

Kira Yarmysh, vocera de Navalny, escribió en X, la red social conocida antes como Twitte, que Navalny tenía varias citas judiciales, algunas de las cuales fueron suspendidas después de que el político, el más férreo crítico del Presidente Vladimir Putin, no pudo ser localizado para su participación en las audiencias, ya sea personalmente o por videoconferencia.

La relatora especial Mariana Katzarova, una experta independiente que reporta sobre los derechos humanos en Rusia para la ONU, dijo que estaba “muy preocupada de que las autoridades rusas no revelen el paradero y el estado del señor Navalny durante un período de tiempo tan prolongado”. La situación equivale a una “desaparición forzada”, sostuvo Katzarova.

El paradero de Navalny, de 47 años, se desconoce desde que sus abogados perdieron el contacto con él el 6 de diciembre. Los abogados creen que está siendo ocultado intencionalmente, luego de que Putin anunció su candidatura para las elecciones de marzo, que casi seguramente ganará. “Alexei es el principal rival de Putin a pesar de que su nombre no está en la papeleta”, dijo Yarmysh a The Associated Press. “Harán todo lo que puedan para aislarlo”.

El equipo de Navalny ha lanzado una campaña para persuadir a los rusos a que boicoteen la elección o voten por otro candidato. Los aliados señalan que las autoridades le informaron a un abogado en el tribunal, el 15 de diciembre, que Navalny había sido transferido desde la colonia penal al este de Moscú, donde cumplía una sentencia de 19 años por acusaciones de extremismo, pero no se le dijo a dónde.

Today I invited my fellow parliamentarians to join me in asking one simple question: #WhereIsNavalny in front of the plenary of the @Europarl_EN. We are very concerned about the well being of our #SakharovPrize laureate and dear friend @navalny! We are following the case! pic.twitter.com/qkVa4RuWNh

— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) December 14, 2023