AMLO celebra que la UNAM analice regreso a clases presenciales; es un avance, asegura

El Presidente López Obrador comparó a la UNAM con el Colegio Militar al señalar que éste no interrumpió las clases presenciales ni cerró los planteles a pesar de “los tiempos más difíciles de la pandemia” por COVID-19.

Ciudad de México, 19 de enero (SInEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analice regresar a clases presenciales. “Ya es un avance”, dijo.

“Ya hasta celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance“, comentó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal comparó a la UNAM con el Colegio Militar al señalar que éste no interrumpió las clases presenciales ni cerró los planteles a pesar de “los tiempos más difíciles de la pandemia” por COVID-19. “Cuidaron con un protocolo de salud. Se cuidó a los alumnos”, añadió.

“A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayudan a entender ciertas cosas y además vivimos en tiempos de democracia en donde tenemos que debatir. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles. Cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases. No estamos hablando de ahora, sino de todo el tiempo. Y no hubo problemas mayores, se cuidó a los alumnos”, expresó.

En ese sentido, López Obrador dijo que sus opositores no estaban a favor de las clases presenciales pese al daño que provoca el que los estudiantes estén encerrados y sometidos a los dispositivos electrónicos “promotores de violencia”.

“Sin embargo, los opositores no querían que se regresara a clases presenciales. Imagínense el atraso para el país, el daño para los estudiantes, encerrados, sometidos a esos aparatos electrónicos promotores de violencia. Pero hasta por cuestiones de salud, todo el tiempo ahí sentados inactivos. Todo el daño que esto ocasiones, Además la falta de convivencia, de la comunicación”.

El Presidente aseguró que la escuela es un espacio de convivencia, donde no sólo se enseña y se aprende. “La educación se adquiere a partir de la convivencia con otros alumnos, amigos, niñas, niños, adolescentes. Todo eso es enseñanza. Es socializar (…) Eso no se puede sustituir por una aparato”.

Finalmente, López Obrador reiteró que las clases presenciales no significan un riesgo para los estudiantes.

A inicios de año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la vacunación de refuerzo a maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo a la educación, para garantizar la seguridad en las escuelas y la operación del servicio educativo.

El #RefuerzoDeVacunación para el personal educativo ya está en curso. Consulta las fechas en las que se aplicará en tu estado y sigue cuidándote. pic.twitter.com/AXC1SxhRJA — SEP México (@SEP_mx) January 11, 2022

Durante enero, los trabajadores del sector educativo –público y privado– serán inmunizados con las 2.6 millones de dosis de Moderna donadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Con esta campaña, México espera cubrir buena parte del personal educativo para terminar en dicho mes, pese a que la vacunación tuvo que comenzar más tarde de lo anticipado por un retraso en la recepción de los biológicos.

-Con información de EFE