Exgobernadora operó para dar impunidad a dueños de la guardería, acusa colectivo

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Un colectivo conformado por familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, así como de ciudadanos y activistas, exhortaron a las autoridades parlamentarias a rechazar el nombramiento de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano como Cónsul de México en Barcelona.

A través de un comunicado, el colectivo acusó que la entonces Diputada local de Sonora influyó en el proceso al redactar cartas al Juez de la causa y recomendar ampliamente a dos de los copropietarios de la instancia infantil a tan sólo nueve semanas después de que una bodega de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo se incendiara y el fuego se propagara a la guardería, donde 49 niños y niñas perdieron la vida.

“Siendo Diputada local en funciones, la señora Pavlovich fue en su momento uno de los personajes que redactó cartas al Juez de la causa, a penas nueve semanas después del incendio que cobró la vida de 49 niños y lesiones graves de decenas más, el 5 de junio de 2009, recomendando ampliamente a dos de los copropietarios de dicha instancia infantil; Sandra Téllez Nieves y Gildardo Urquides Serrano, en una evidente tentativa por influir indebidamente en el proceso de marras”, detalló en el documento.

El colectivo señaló que dicho acto de intervención significó “un despegue profesional al que eventualmente redituó a Claudia Pavlovich como Senadora de Sonora en 2012, así como tres años después a ser Gobernadora del estado”. Asimismo, afirmó que en 2016 la entonces mandataria estatal reservó información esencial relacionada con el incendio, la cual debió hacerse pública.

“Su desempeño al frente de la casa de Gobierno fue irregular (por decir lo menos), y sabemos que hay graves señalamientos públicos y documentados de su Administración que ameritan una investigación exhaustiva e imparcial. No es ético en 2022 recompensar, como ha sido costumbre en nuestro país, conductas que vulneran instituciones, contribuyen a la generalizada desconfianza ciudadana y ponen siempre en entredicho el imperio de la ley”, añadió.

En ese sentido, el colectivo aseguró que “el servicio exterior debe dejar ser un exilio dorado para funcionarios desacreditados o cómplices”. Y afirmó que Claudia Pavlovich carece del perfil y los conocimiento mínimos necesarios para cumplir “una tarea indispensable”.

“El incendio evitable de la Guardería ABC fue el atropello más grande en contra de la niñez de la que se tiene noticia en la historia moderna de nuestro país. Y el triste papel que jugó la Gobernadora sonorense (que dicho sea de paso, jamás ha expresado remordimiento alguno por la muerte de esas niños y niños, o las lesiones de por vida de los sobrevivientes) la descalifica en automático”.

El 5 junio de 2009, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, 49 niños murieron y más de 80 resultaron lesionados y con secuelas por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo que se propagó desde una bodega contigua. La estancia infantil era privada, pero funcionaba con el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a que la guardería no contaba con salidas de emergencia y las puertas se abrían hacia adentro, los menores de edad no pudieron salir del inmueble hasta que un ciudadano impactó su vehículo contra una de las paredes y liberó a los niños.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se acercó a los familiares de las víctimas de esta tragedia poco después de asumir el mandato en diciembre de 2018.

En septiembre del 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que reabría el caso.

NOMBRAMIENTO PAVLOVICH

El pasado 17 de enero, el Presidente López Obrador realizó distintos nombramientos en la Cancillería, entre ellos, uno de los más destacados el de Claudia Pavlovich.

Ante las críticas, el mandatario defendió los nombramientos y aseguró que su Gobierno tiene una buena opinión de todos los personajes propuestos que representarán al país en el extranjero.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que hasta el momento no hay ninguna denuncia ni queja contra los propuestos, por lo que son elegibles para representar a México.

“Nosotros tenemos buena opinión de todos los propuestos, de todos, por eso hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen respeto y representarnos. En el caso de los exgobernadores, pues no hay denuncias en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Me consta que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos”.

