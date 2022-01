Casos nuevo de COVID-19 subieron 20% la semana pasada; fueron más de 18 millones: OMS

Ginebra, 19 de enero (AP).— El número de casos nuevos de coronavirus subió un 20 por ciento la semana pasada, a más de 18 millones en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, lo que suponía que la ola de contagios causada por la variante Ómicron del virus empezaba a remitir.

En su reporte semanal de la pandemia, la agencia de salud de Naciones Unidas señaló que el número de nuevos contagios de COVID-19 había subido en todo el mundo salvo en África, donde los casos cayeron en casi un tercio. El número de muertes en todo el mundo se mantuvo similar a la semana anterior, unas 45 mil.

Los casos confirmados de COVID-19 subieron casi un 50 por ciento hace dos semanas, y la OMS registró en otra ocasión este mes el mayor incremento semanal en casos documentado durante la pandemia.

Omicron continues to sweep the 🌍. I remain concerned about countries with low vaccination rates, as unvaccinated people are many times more at risk of severe illness & death. I urge everyone to do their best to reduce risk of infection & help take pressure off health systems. pic.twitter.com/CymL7Vxvel

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 18, 2022