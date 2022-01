Twitter bloquea cuenta de Salinas Pliego por incitar al acoso; “I’ll be back”, dice

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La cuenta de Twitter del empresario Ricardo Salinas Pliego fue suspendida desde hace dos días ya que fue bloqueado “parcialmente”, según explicó, porqué un grupo de personas denunció sus tuits por “acoso selectivo”.

“Se habrán preguntado porque no he escrito nada en Twitter en este último día (hay quienes ya hasta dicen que estoy enfermo jajaja), la verdad que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, grupos de personas que se llevan y no aguantan… ellos se organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo, yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta, de todos modos ya estoy viendo que hacer, así que pronto me tendrán de regreso en Twitter”, escribió el empresario en Instagram.