La actriz Hilary Duff revela su deseo por volver a la música con nuevo álbum

Además de estrenar su serie de Hulu, Hilary Duff considera retomar su carrera como cantante con nuevo material musical, sin embargo, de momento no ha preparado nada.

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 19 de enero (LaOpinión).- Hilary Duff, quien saltara a la fama hace 20 años gracias a la serie de televisión Lizzie McGuire de Disney Channel, ha expresado su deseo de retomar su faceta de cantante, grabando nuevas canciones para “estirar los músculos un poco”.

En una reciente entrevista con la revista Cosmopolitan, Duff (de 34 años) fue cuestionada sobre la posibilidad de trabajar en un nuevo álbum, a lo cuál resaltó que no descarta la idea, aunque no esta trabajando en música actualmente.

“No estoy trabajando en música ahorita, pero he estado hablando con mi esposo acerca de entrar en el estudio y comenzar a estirar los músculos un poco. Realmente quiero hacerlo, pero necesito tiempo para adentrarme en lo que quiero, qué tipo de disco estoy haciendo, y para quién es. Quiero darle a la gente lo que quiere, pero también quiero ser auténtica con lo que soy ahora, y eso es complicado”.

El último álbum que Hilary lanzó fue “Breathe in, breathe out” de 2015, que generó el sencillo de éxito “Sparks”. La actriz actualmente promociona la serie de la plataforma Hulu How I met your father (una secuela de How I met your mother), que estelariza y en la que también funge como productora.

