Chávez Jr. revela la etapa más oscura de su padre: “Nos golpeó, le pegó a mi mamá”

Una vez más Chávez Jr. expone a su familia a través de las redes sociales atacando a sus hermanos y a su padre, el “gran Campeón” del boxeo mexicano, asegurando que era una persona violenta con ellos.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 19 de enero (LaOpinión).- Julio César Chávez Jr. utiliza las redes sociales constantemente para exponer sus vida privada y hacer público sus problemas personales. Uno de los principales apuntados es su padre, el “Gran Campeón Mexicano”. Chávez Jr. considera que si las personas se enteran de quién fue realmente su padre, dejarían de quererlo. Ahora, en las últimas horas, el “Junior” comienza a dar pistas sobre la actitud del exboxeador azteca.

“Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él“, señaló Julio César Chávez Jr. en unas declaraciones manifestadas a través de sus redes sociales.

A pesar de que constantemente critica a su padre, el “Junior” reconoció que ha intentado limar asperezas con él, pero admitió el “César del Boxeo” se deja llevar por comentarios ajenos de personas que “no lo quieren”.

“He intentado hacer los pases con mi papá, le hago caso y todo. He intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista”, explicó.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. PIDE LAS MISMAS CRÍTICAS Y CASTIGOS PARA SUS HERMANOS

El boxeador mexicano ha estado constantemente en el ojo de la tormenta por sus adicciones. Chávez Jr. ha estado en “retiros espirituales” para vencer sus problemas viciosos. Sin embargo, el “Junior” considera que algo similar pasa con sus hermanos, pero no son tratados de la misma manera.

“Mis hermanos tienen tomando todos los fines de semana desde hace cinco años y no los internan, ¿pero qué pasa? que ellos no generan nada, por eso no lo hacen“, concluyó.

