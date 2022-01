VIDEO: Bayona comienza las grabaciones de La sociedad de la nieve para Netflix

MADRID, 19 de enero (EuropaPress).- Desde hace unos días Juan Antonio Bayona rueda en los fríos parajes de Sierra Nevada La sociedad de la nieve, su nueva película. El filme, que se estrenará en Netflix, está basado en el libro homónimo escrito por el periodista que relata la tragedia que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972, cuando del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes.

Official Announcement of SOCIETY OF THE SNOW, my next film, produced by Belén Atienza and Sandra Hermida for @netflix. @NetflixFilm pic.twitter.com/ItUKLunea7

— JA Bayona (@FilmBayona) November 29, 2021