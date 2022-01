Claudia Pavlovich fue insensible y hasta se amparó para no recibirnos: madre del ABC

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Marisol Montaño, madre de Dana Paola, una de las niñas lesionadas durante el incendio en la guardería ABC en 2009, expresó su rechazo por el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como Cónsul de México en Barcelona, pues dijo, es una mujer “insensible” que se amparó para no atender a los padres de la víctimas.

“Él (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) dijo que iba a haber castigo para los Gobernadores que hicieran mal su Gobierno. Ella dejó muy mal a Sonora en su Gobierno, hubo muchas muertes, muchos desfalcos, Sonora está por los suelos y sobre todo que ella nunca nos quiso atender, ella se amparó para no atender a 45 familias porque a ella no le nació nada de lo del ABC, ella dijo ‘esto no fue en mi año, no me hace daño’ y no nos quiso atender”, denunció Marisol Montaño en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.