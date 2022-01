Harris volverá a ser mi compañera de fórmula para las elecciones en 2024, dice Biden

Washington, 19 de enero (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que la Vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024.

Biden fue preguntado durante una rueda de prensa que dio con motivo de su primer año en la Casa Blanca, que se cumple el jueves, si estaba satisfecho con la labor de Harris para proteger el derecho al voto y si iba a ser su compañera de fórmula en 2024.

“Sí y sí”, dijo sin dudar Biden.

Tomorrow marks one year since the inauguration of President Biden and Vice President Harris.

Here’s just some of what they’ve delivered for the American people: https://t.co/SGbqYEJCmO.

— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2022