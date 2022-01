El Tren Maya va en 2023 a pesar de cambios en trazado, dice nuevo director de Fonatur

Cancún, 19 enero (EFE).- El Tren Maya, una de las obras insignia de la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entrará en operación en 2023 a pesar de los cambios en su trazo original, aseguró este miércoles Javier May Rodríguez, nuevo director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), a cargo de la obra.

Además, dijo que habrá una “suspensión inmediata” de las obras del tren que se llevan a cabo desde hace varios meses en el balneario de Playa del Carmen, al tiempo que avisó del arranque de nuevos estudios para la ruta que ya no pasará por zonas urbanas y tampoco será elevado.

“El tren va a ras de tierra, no se va a elevar y no va a tocar la zona urbana, esta estrategia, esta decisión nos permite que la obra se va a concluir en el tiempo que fijó el presidente”, señaló May Rodríguez en conferencia de prensa en el balneario de Cancún.