Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecen en redes luego de padecer COVID

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reaparecen en redes sociales después de contraer el virus de la COVID; ambas aseguran que se encuentran muy bien y estables ante la situación.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 19 de enero (ASMéxico).- Hace unas semanas, la actriz Silvia Pinal estuvo hospitalizada debido a que sufrió problemas de presión arterial y después dio positivo a COVID-19, mientras que Alejandra Guzmán también resultó contagiada por la cercanía con su madre, ahora ambas reaparecieron en redes sociales más felices que nunca.

Por medio de una publicación en Instagram, la también hija de Enrique Guzmán compartió una foto junto a su progenitora y escribió: “Mi madre es un roble”, a lo que muchos de sus fans y amigos del medio reaccionaron con varios comentarios, entre los que destacaron Dulce María y Majida Issa.

Además, la cantante aprovechó para agradecer por todas las muestras de cariño. “Gracias a cada uno de ustedes por sus lindos deseos, toda la vibra positiva es bienvenida. Los quiero y les agradezco que quieran tanto a mi madre”, escribió en un mensaje adicional.

SILVIA PINAL YA ESTÁ MEJOR DE SALUD

Por otro lado, la actriz dio sus primeras declaraciones al programa Ventaneando, en el que agradeció a su público por haber estado al pendiente de ella y aseguró que todavía le queda mucho por vivir. “Me siento perfecta, me siento muy bien, con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”, dijo Pinal.

Y compartió que desea irse de vacaciones muy pronto para tomarse unos días de descanso: “En estas vacaciones fíjate que aún no sé, aunque quiero. En mis últimas vacaciones que hice estuve en Acapulco y ahora me gustaría, no sé, pero yo creo que Acapulco”.

Cabe recordar que luego de que se dio a conocer que Alejandra también se había contagiado, surgieron muchos rumores a su alrededor acerca de su estado de salud, los cuales terminó desmintiendo para evitar confusiones entre sus fans. “Rockeros, estoy bien, cuidándome y mejorando. No se crean noticias falsas”, dijo en ese momento la artista.

Tanto Guzmán como Pinal tuvieron síntomas leves debido a que ambas cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que fue muy importante, pues pudieron enfrentar la enfermedad sin mayor contratiempo, aunque tuvieron que estar el tiempo correspondiente en aislamiento para evitar más contagios a su alrededor.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.