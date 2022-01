Si PRD es nacionalista apoyará Reforma Eléctrica, reta Barlett; descarta apagones

Bartlett Díaz dijo que el 16 por ciento de los generadores que desaparecerán pertenecen al “sector ilegal”, por lo cual no habrá indemnización para ellos.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), defendió este día la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que no habrá apagones al ser implementada, pero también advirtió que se van a cancelar contratos ilegales de autoabasto en cuanto entre en vigor.

“Vamos a aplicar la Ley, pero el resto no se va a ir, el resto va a integrar el 46 por ciento del Sistema Eléctrico Mexicano que es una oferta que les hace el señor Presidente”, declaró al participar en el foro número dos del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, denominado “Redes eléctricas, generación”.

Agregó que el 16 por ciento de los generadores que desaparecerán pertenecen al “sector ilegal”, por lo cual no habrá indemnización para ellos.

“Cuando es ilegal, no tiene derecho a alguna indemnización, no dudo que quiera acudir a arbitrajes internacionales, pero tenemos el estudio que no va a proceder (…) No se va a pagar las inversiones extranjeras ilegales, las demás se van a reconocer y se van a integrar al Sistema Eléctrico Mexicano”, detalló Bartlett Díaz.

El director general también retó a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a votar a favor de la reforma eléctrica.

“Al haber votado en contra de la reforma de Peña Nieto y al ser un partido nacionalista, yo no creo que estén de acuerdo en que, con base en un saqueo las empresas privadas, se apoderen del sistema eléctrico nacional y desaparezcan a la CFE porque es claramente un despojo. Deberían apoyar la reforma que estamos presentando”, declaró.

Además, argumentó que las empresas extranjeras afirman haber invertido 44 mil millones de dólares en la industria, 11 mil millones con capital propio y el resto proveniente de la banca de desarrollo. Con esos recursos, continuó, pretenden apropiarse del sistema eléctrico y de la CFE que vale 34 veces más de lo que invirtieron.

“Es un mecanismo de despojo y de usurpación ilegítima de la propiedad pública, el mercado eléctrico mexicano vale 315 mil millones de dólares, mientras que la CFE vale 370 mil millones de dólares, díganme si esto no es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE”, expuso.