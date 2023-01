PARTE 3 | La Luz del Mundo está en el Congreso y de ahí protege a su líder: exmiembro

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La Luz del Mundo tiene actualmente dos diputados federales en activo en la Cámara de Diputados y uno más con licencia. Se trata de los legisladores Emmanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, quien también es delegado del CEN Morena en Jalisco y Consejero Nacional del partido. Además tiene al Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien es hijo de Rogelio Zamora Barradas, presidente de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), exdiputado que ha militado en el PRI y el PRD y quien maneja la política interna en esta Iglesia, reveló Sharim Guzmán, un excolaborador de la cúpula de esta institución.

Guzmán denunció que estos legisladores bajan recursos en beneficio de la Iglesia además de operar para bloquear la investigación que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo que el año pasado se declaró culpable en Estados Unidos de haber abusado sexualmente de tres niñas.

“Existe un problema porque estas personas, su poder lo ejercen en beneficio de una iglesia y violentan la laicidad del Estado mexicano donde ellos se han encargado de cada día silenciar más, esconder, congelar y enfriar esa denuncia que se presentó ante la FGR, una denuncia que está en el área de SEIDO porque es crimen organizado y trata de personas. Y yo quiero hacer un llamado al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de por qué habiendo denunciantes de La Luz del Mundo por abuso sexual, tipificándolo en SEIDO como trata de personas y crimen organizado, lo han congelado”, acusó.

Sharim señaló que estas presiones se suman a la presencia que tiene esta Iglesia dentro de la Fiscalía General. “Tienen personas dentro de la Fiscalía General de la República, en el área de informática, en el área de inteligencia, miembros”, ahondó.

Guzmán ha descrito cómo las redes, vínculos y relaciones de La Luz del Mundo en México llegan a prácticamente a todos los partidos políticos, del PRI, PAN, PRD hasta Movimiento Ciudadano y Morena, partido del que forma parte la “minibancada” de esta Iglesia.

Platicó que fue en 2016 cuando Naasón Joaquín buscó tener presencia en el Congreso a través de la representación de 40 curules que pretendía ganar en 2018. “Recuerdo que yo tuve una reunión con Rogelio Zamora Barradas, que es el que lidera (en la Luz del Mundo), en 2016, y me dice, sabes qué, el ‘Apóstol de Dios’ quiere por lo menos 40 diputados para este 2018. Yo era miembro de la Iglesia y entonces yo digo, la visión del Apóstol es grandísima. Esos diputados federales de cualquier corriente política van a representar el ocho por ciento del Congreso, con eso puedes hacer un grupo interno del Congreso, que es lo que han estado trabajando. Ahorita nada más tienen tres diputados federales, pero han estado trabajando aliados que son familiares de miembros o gente aliada que en su momento fueron construyendo y que ahorita están en el Congreso haciendo un bloque con ellos”, ahondó.

“ENTRE ELLOS SE CUIDAN”

En la primera entrega de esta serie sobre La Luz del Mundo, Sochil Martin, una de las primeras mujeres en denunciar públicamente al llamado “Apóstol de Jesucristo” y pareja de Sharim, dio a conocer que desde hace tres años está en manos de la Fiscalía General de la República una investigación contra Naasón que avanza a paso lento.

Para Sharim Guzmán una razón de que las investigaciones que hay en la Fiscalía General se hayan estancado sin duda obedece al poder político y económico que La Luz del Mundo tiene en México.” Nos han dicho que han ido los propios abogados a tratar de obtener esta carpeta de investigación.

“No hay una explicación lógica nunca. Nosotros seguimos tocando la puerta, ahora vamos y ‘qué pasó con esto’, y sólo te dicen ‘una persona se fue a denunciar’ y dices ‘oye no pasa nada’ porque lo tienen congelado ellos mismos, porque las conexiones de ellos mismos no han permitido que esto escale, porque los mismos políticos de La Luz del Mundo se están cuidando, se están cuidando a ellos mismos, no están cuidando a La Luz del Mundo, o sea, el Senador Israel Zamora está cuidando a su papá, que está súper involucrado y ustedes lo escucharon en el documental cómo Rogelio Zamora Barradas va junto con otro Ministro, Nicolás Menchaca, a tratar de silenciarnos y comprar nuestro silencio en 2016 y eso es un patrón que ellos hicieron por todos estos años”, señaló.