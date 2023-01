Ghostface está de vuelta en el sangriento avance de Scream 6

MADRID, 19 de enero (Europa Press).- Paramount ha lanzado el tráiler de Scream 6, nueva entrega de la saga de terror que comenzó en 1996 con su primera y exitosa entrega. La cinta cuenta en su reparto con Jenna Ortega, que ha saltado a la fama mundial gracias a su papel en Merlina, la serie sobre la Familia Addams de Netflix.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, muestra a Sam (Melissa Barrera) y Tara Carpenter (Jenna Ortega) entrando en una tienda. “Ayúdanos, nos acaban de atacar”, dicen. Ghostface aparece detrás de ellas y mata a varios hombres que intentan defenderlas.

“Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí y no va a dejarnos en paz”, confiesa Sam. El video también ofrece un vistazo a Kirby Reed, personaje interpretado por Hayden Panettiere. “Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás”, asegura. “Tenemos que atraerlo hasta aquí y ejecutarlo”, propone Tara para acabar con el asesino.