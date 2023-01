No habrá abucheos contra Sheinbaum, Ebrard y Adán en reunión de Morena, dice Monreal

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, prometió este jueves que no habrá abucheos ni consignas contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; y el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el próximo 31 de enero durante la plenaria del partido.

El legislador morenista manifestó que el fin de contar con su presencia es escuchar sus aspiraciones presidenciales, para lo que cada funcionario tendrá 30 minutos, y continuará con una ronda de preguntas y respuestas.

“Va a ser una buena reunión, una dinámica interesante y creo que es un signo de apertura y cortesía, de la política diplomática que el Senado hace con los tres funcionarios que, a su vez, son reconocidos por el partido como aspirantes a la sucesión presidencial”.

El Senador Monreal Ávila adelantó que habrá un “aplausómetro” en la plenaria de Morena que se realizará en la vieja Casona de Xicoténcatl.

“(El aplausómetro) no se puede evitar, pero hemos hecho un acuerdo todos, senadores, de tratarlos en igualdad de circunstancias, y los senadores de Morena tiene un alto nivel político y no se va a alterar en esa reunión. Puede haberlo (aplausómetro) pero eso tampoco no se omite, ni tampoco nos altera, el que quiera aplaudir más de la cuenta no pasa nada”.