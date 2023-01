VIDEO: Diputada María Clemente acusa clasismo por no dejarla oír reggaetón en gym

La legisladora morenista argumentó que le impidieron escuchar música en su bocina por ser una mujer trans morena, mientras que a un extranjero no le dijeron nada por romper una de las reglas del gimnasio.

Por Liz Hernández

Saltillo, 19 de enero (Vanguardia).- María Clemente García, Diputada de Morena, se hizo viral por acusar de clasismo y racismo a un gimnasio de la Ciudad de México, por no dejarla reproducir “reggaetón” en su bocina.

“Le solicité que pusieran reggaetón y no quiere poner reggaetón”, dijo la morenista.

Mientras, usuarios de Twitter también compartieron videos donde se le ve reclamándole al staff del gimnasio. Además, compartieron las reglas del establecimiento, donde tiene prohibido escuchar música sin audífonos.

La diputada @MARIACLEMENTEMX acosa a los empleados del gimnasio de "clasistas" porque no la dejan hacer lo que se le da la gana. No sabe qué son las reglas. pic.twitter.com/vzv6l7bB6k — Luisa Fernanda ⚖️🖋 (@LuisafeCg) January 19, 2023

“Quienes me conocen, saben que siempre cargo una bocinita pequeña para escuchar música, no siempre la uso, obvio, pero me gusta cargarla a todos lados”, se defendió Clemente.

Otras personas que se encontraban en el gimnasio le solicitaron que quitara su música, pero la Diputada insistió en que se trataba de un asunto de clasismo.

“Ellos apelaron a las reglas del gimnasio toda la mañana, mientras a mí, la mujer trans morena, le pedían no escuchar reggaetón, a otro usuario extranjero que usaba los pasillos, ningún entrenador, ni ningún gerente o usuario le dijo absolutamente nada mientras violaba el reglamento”, arremetió, refiriéndose a un sujeto que hacía sentadillas alrededor del lugar.

El coordinador del gimnasio me solicito que apagará mi bocinita, a lo cual le solicite que por supuesto lo haría si cambiaran la música de las bocinas del gimnasio, a lo cuál se reusó, pues argumento que la música electrónica tiene la frecuencia adecuada para hacer ejercicio. 🙄 pic.twitter.com/mjKgwq6zYe — María Clemente | Gatúbela 😽🇲🇽 (@MARIACLEMENTEMX) January 19, 2023

Enseguida, agregó que los encargados del gimnasio también reproducían otros tipos de música, además de la electrónica, y que subieron el volumen de la misma para evitar que se escuchara el reggaetón.

“Si vas a un gimnasio y no te gusta la música, haz lo que hace toda persona normal: ponte tus audífonos y escucha la música que tú quieras”, sugirió un cliente.

“Los gimnasios tienen reglas. No las cumples, obvio te van a llamar la atención. Además es más cómodo y práctico llevar audífonos y así escuchas lo que tú quieres… ¿Desde cuándo hay complacencias musicales, y en un gimnasio?”, dijo otro.

