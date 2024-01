Ola de fakes gráficos en la red. Para empezar, “la pluma del INE que se borra”

Por León Ramírez, Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 19 de enero (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

PUBLICACIONES DIFUNDEN INFORMACIÓN FALSA SOBRE MARCADORES PARA VOTAR EN MÉXICO

LA AFIRMACIÓN: Una persona advierte que las plumas para marcar las boletas electorales entregadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México se pueden borrar fácilmente al utilizar un mechero. Pide llevar plumas para evitar fraude.

LOS HECHOS: El INE no entrega las plumas borrables como las que aparecen en el video. Información del instituto señala que se utilizarán crayones indelebles, que impiden que el voto sea alterado. La misma grabación circuló en redes sociales en 2021, y desde entonces fue desmentida.

El video en el que una mujer advierte que los marcadores electorales pueden borrarse con fuego se volvió a difundir en redes sociales, en el contexto de los comicios del próximo 2 de junio, en el que México renovará la Presidencia, el Congreso y ocho gubernaturas.

“Esta es una pluma normal y esta es la pluma que te dan en el INE. Y con fuego desaparece. Aquí no se desaparece nada y aquí sí. Por favor, llévense sus plumas, no importa a qué partido vayas a votar, no queremos fraude”, dice la persona en el video compartido recientemente en X, anteriormente conocido como Twitter, y Facebook.