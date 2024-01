Ciudadano promueve amparo contra Lenia Batres por desactivar comentarios en X

Al ser admitido el recurso legal, Batres Guadarrama deberá rendir informe al Juez y defender la Constitucionalidad de sus actos.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo) .- Un ciudadano mexicano presentó este viernes una demanda contra la nueva Ministra Lenia Batres Guadarrama, designada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por desactivar los comentarios y respuestas en la red social X, antes llamada Twitter.

Por medio de un amparo, la persona reclamó a la funcionaria haber restringido los mensajes para que sólo los usuarios que sigue desde su cuenta puedan interactuar con ella, además del bloqueo a otro internauta.

El recurso legal fue promovido por un hombre identificado como José Clemente Marrero Ortiz, quien es un abogado y exfuncionario de Campeche que ha figurado como apoderado de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que fue admitido por un Juez del Segundo en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

En una publicación de Reforma, el medio indicó que la Ministra Batres Guadarrama fue señalada como autoridad responsable, por lo que, tras ser admitido el amparo, “deberá rendir informes al Juez y defender la Constitucionalidad de sus actos”, lo cual consideró “inédito para un integrante del máximo Tribunal”.

Por el momento, el jurista rechazó suspender la restricción que tiene la Ministra en su cuenta de X, aunque será el próximo 26 de enero cuando se celebre la audiencia en la que definirá si se ordena o no a Batres Guaderrama activar la interacción en su perfil de la red social mientras se resuelve la demanda de amparo.

De no cumplir con la resolución, en caso de que el amparo sea otorgado, la Ministra Batres Guadarrama podría ser destituida y consignada penalmente por sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el acto reclamado por Marrero Ortiz son las “restricciones a la opción de respuesta de las publicaciones en su cuenta de la red social X”, pues denunció que se vulneran los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución, que establecen, entre otras cosas, que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que los funcionarios y empleados están obligados a responder peticiones de los ciudadanos.

Luego de que pase la fecha para que se corrobore la situación, el próximo 5 de marzo se realizará la audiencia en la que revisen si otorga o no el amparo al ciudadano.

“ME QUIEREN INTIMIDAR”: BATRES

La Ministra Lenia Batres Guadarrama denunció que los ataques que ha recibido en su contra desde las redes sociales, medios de información y la oposición buscan intimidarla, algo que no funcionará, advirtió esta noche en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

—¿La quieren intimidar para que usted resuelva como ellos quieren? —se le preguntó a la Ministra Batres Guadarrama.

—Es muy probable. Este conjunto de reacciones las siento muy intimidatorias, creo que son intimidatorias en términos generales, más que dirigidas a actos específicos o a juicios específicos me parece que el intento de estos días de estar intensamente en Twitter, que se ha distinguido en los últimos años de ser una red social extremadamente agresiva, se detonaron muchos actores de estar insistentemente insultándome en un grado de agresividad inaudito. Creo que este tipo de agresiones, que son anónimas, pues van dirigidas a un acto de intimidación generalizado.

Lenia Batres Guadarrama compartió además que dentro de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vivido un maltrato. “Ha habido actos de diferencia, me dicen que en otros casos hay bienvenidas muy amables, se le lleva a uno a visitar el inmueble, bueno, todo esto no sucedió, hay información muy básica que no he recibido por los órganos que debieron habérmela proporcionado, supongo que es parte de una dinámica que dice ‘no eres bienvenida’”, declaró.

La Ministra Batres Guadarrama asumió su cargo en el Máximo Tribunal de Justicia del país el jueves pasado con un discurso en el que criticó que esta instancia está “enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas”, y consideró “se ha extralimitado”, ha cometido “excesos”, y “el carácter inimpugnable de sus decisiones lo ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

Su posicionamiento le ha valido todo tipo de críticas, ante las cuales Lenia Batres indicó que lo único que van a lograr sus detractores “va a ser una reacción absolutamente contraria” porque ella va a reafirmar que tiene “una misión importante que realizar y está en defender intereses del lado de la población en general, por eso que me gusta que digan Ministra del pueblo”.

“Que no les quepa duda, a mí la intimidación no me va generar un efecto que vulnere la libertad o que vulnere alguna convicción o que vulnere la capacidad de análisis. Esta intimidación y estos actos agresivos creo que buscan dos cosas, primero aminorar la voluntad de la destinataria, que soy yo, y por otro lado, desacreditar anticipadamente cualquier resolución que tome, en esta anticipación va la descalificación, va el etiquetarme de toda clase de prejuicios y resulta que en esos prejuicios ya se me condenó antes de haga algo, ya se me condenó a que voy a resolver cosas de determinada forma”, expuso.