Blanca Alicia reconoce negligencia en la protección de la jirafa Benito en Cd. Juárez

La titular de la Profepa afirmó que dicho trámite es correspondiente a lo que dicta la Ley; sin embargo, “no es mucha” y que dentro del procedimiento se debe dar “oportunidad de defensa” al Parque Central.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Blanca Alicia Mendoza Vega, titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), reconoció la existencia de errores que la dependencia cometió con respecto a las irregularidades del Parque Central en Ciudad Juárez, Chihuahua, para proteger a la jirafa Benito.

Durante una entrevista con el periodista Julio Astillero, la Procuradora reconoció que la dependencia no efectuó una atención completa y “verdaderamente rigurosa al tema”, a lo que aseguró que esta debió de ser “profunda, más meticulosa”.

Al ser cuestionada por el periodista sobre el exceso de burocracia que la Profepa interpuso, razón por la que se estuvo aplazando las condiciones necesarias para lograr la aprobación de traslado de la jirafa al parque Africam Safari, afirmó que dicho trámite es correspondiente a lo que dicta la Ley; sin embargo, “no es mucha” y que dentro del procedimiento se debe dar “oportunidad de defensa” al Parque Central.

“Es la que proviene de la Ley y no es mucha burocracia, hay que estar verificando y darle oportunidad de defensa. Creo que debiera impulsarse un trámite más ágil de los procedimientos”, comentó.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que están involucradas en el caso de Benito reconozcan que incumplieron y que no busquen la impunidad. “No se trataba de que faltara un ‘permisito’, querían impunidad, querían no incumplir un proceso que está en la Ley”.

Además, afirmó al cuestionamiento de Astillero sobre la posibilidad de emprender acciones de tipo penales y/o administrativas en contra del titular de la Profepa en Chihuahua y los inspectores que permitieron que las condiciones de conservación de Benito se quedaran tal cual y como fue denunciado por la opinión pública.

“Debemos empezar por analizar cuál fue la actuación del encargado de la oficina de representación de la Procuraduría en el estado de Chihuahua y de quienes hayan participado como inspectores en la práctica de la inspección que se llevó a acabo”.

En ese mismo sentido, dio a conocer aplicación de sanciones al parque de Ciudad Juárez. “Los incumplimientos ameritan sanciones”.

Finalmente, dijo que, a pesar de no contar con experiencia como defensora del medio ambiente, se considera una abogada al servicio del Estado en distintas materias, por lo que cree que dicha profesión se trata de “abogados al servicio de los mexicanos”.

LA MANADA ESPERA A BENITO

Benito, la jirafa macho que ha vivido durante los últimos meses en condiciones adversas en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, recorrerá un trayecto de 50 horas para llegar al que será su nuevo hogar en el estado de Puebla.

En entrevista para el programa De Doce a Una, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Frank Carlos Camacho, director del parque de conservación Africam Safari, dio detalles sobre el próximo traslado de la jirafa de entre tres y cuatro años de edad, el cual será por vía terrestre y en un contenedor especial con control de temperatura.

“El propósito es que Benito de forma rápida y voluntaria entre a este contenedor, que lo reconozca como un espacio seguro, un espacio donde tiene comida, agua, refugio, para que durante el traslado, que queremos que sea lo más pronto posible, vaya seguro y muy cómodo porque es un viaje bien largo de hasta 50 horas”, explicó.

“Va a ser por vía terrestre, desde Chihuahua a Puebla por la vía más corta. Tenemos tres rutas ya marcadas, alternativas, porque si una falla o hay un cierre tenemos la segunda, y si no tenemos el plan c, para no arriesgar absolutamente nada, tanto el bienestar de la jirafa que va a venir como el del equipo de profesionales que van a estar haciendo todo este manejo y todo este proceso para proteger y cuidar a la jirafa. Nos vamos a ir despacio, al tiempo y la velocidad que la jirafa dicte, y dentro del contenedor no va a tener frío, va a estar cómoda, va a estar muy seguro, por eso nos podemos ir con toda la calma que la jirafa necesita”, detalló.

Benito, quien en los últimos meses vivió solo y se enfrentó a los climas extremos de Ciudad Juárez, Chihuahua, llegará en los próximos días al parque de conservación animal para integrarse a una familia de siete jirafas.

En este sentido, el director del Africam Safari explicó que a pesar de que se busca que la joven jirafa llegue a convivir con los otros ejemplares, Benito tendrá que esperar algunos días para que esto suceda pues tendrá que someterse a una serie de estudios para descartar algún problema de salud.

— Con información de Dulce Olvera