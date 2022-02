Familias de Pasta de Conchos ven con dudas el plan para recuperar los cuerpos

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- El siniestro en la mina Pasta de Conchos, de Grupo México, llegará a su conmemoración número 16 con una esperanza de rescate, pero con la incertidumbre por parte de algunos familiares de los mineros en cuanto a la empresa que se eligió para los trabajos de localización y rescate de 63 de los 65 mineros fallecidos, pues indicaron que no cuenta con la experiencia en minas del carbón.

El pasado 16 de febrero, el Gobierno federal informó que ya iniciaron las operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron, las cuales se acordaron desde el 14 de septiembre de 2020. “Ya se inició con la primera fase, que tiene que ver con unos tiros verticales para llegar a los puntos donde, según las bitácoras, se encontraban buena parte de los mineros”, dijo Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo de México, en un mensaje desde Coahuila.

Sin embargo, se trata de trabajos previos, pues las labores más significativas están programadas hasta marzo de este año, mes en el que se prevé que comiencen los trabajos físicos para el rescate, es decir, que arranque las excavaciones para construcción de los tiros.

Elvira Martínez, esposa del minero fallecido Jorge Bladimir Muñoz Delgado, indicó en entrevista con SinEmbargo que algunos de los familiares de las víctimas llegarán a la conmemoración con los ánimos desalentados porque todo el proceso que empezó en torno al rescate se postergó desde que se designó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que fuera la responsable de darle continuidad a los trabajos de rescate.

Fue 14 de septiembre de 2020 cuando el Gobierno federal anunció que la CFE sería la encargada de iniciar “de inmediato” con el proceso de rescate de los cuerpos; en tanto que la Secretaría de Gobernación se encargaría la indemnización y un memorial a las víctimas.

De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó en ese momento a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de este 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas “para que ya estuviéramos a punto de empezar con la búsqueda, pero es cosa que ahorita lo que te puedo decir es que el tema de rescate —en lo físico— sigue siendo una promesa”, detalló.

Familiares de los mineros caídos tuvieron una reunión el pasado 16 de febrero con las autoridades, en la cual, se esperaba que tanto de la CFE y de Segob informaran sobre los avances de los compromisos establecidos.

Elvira Martínez indicó que en la reunión la CFE no dio información detallada del rescate, sino que presentó datos muy globales, en los cuales, les indicaron que el rescate será en tres etapas: la primera que consiste en la construcción de tiros verticales o lumbreras como ellos lo llaman; la segunda fase, la construcción de estas rampas, y la tercera empezar con la búsqueda de los cuerpos.

La primera etapa —les indicaron a los familiares— durará 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron a partir de cuando inician esos 14 meses de la primera etapa.

“La verdad este tipo de planeaciones no nos resultaron muy confiables ni creíbles porque desde el 2020 ya se había hecho una planeación que no se cumplió, ya había una planeación y no se cumplió”, dijo.