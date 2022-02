Agresores de periodista Lourdes Maldonado recibieron 5 mil dólares: Fiscal de BC

Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo del asesinato de la comunicadora de Baja California, ya que los implicados aludieron que no tenían nada personal con la periodista

Coahuila, 19 de febrero (Vanguardia/EFE).- De acuerdo al Fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, los agresores de la periodista Lourdes Maldonado recibieron como pago cinco mil dólares, reveló Milenio.

Ricardo Iván Carpio Sánchez informó que los detenidos por el crimen de la periodista recibieron esa cantidad, y que espera que cooperen con las autoridades: “Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo del asesinato de la comunicadora de Baja California, ya que los implicados aludieron que no tenían nada personal con la periodista”, dijo el funcionario en entrevista con Azucena Uresti para Milenio.

“Estoy seguro que algunos de ellos cooperará, el caso es sólido en su contra”, apuntó el titular de la Fiscalía de Baja California.

Asimismo, se dijo que continúan las indagatorias y no han descartado ninguna línea de investigación, pues “si bien, la investigación no ha presentado pruebas que los vinculen con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no se puede descartar nada hasta el momento”, expresó Carpio.

El pasado 14 de febrero el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está avanzando la investigación por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, cometido en Tijuana el pasado 23 de enero, por el que hay varios detenidos.

La periodista fue asesinada a balazos delante de su casa. Había acudido anteriormente a la habitual conferencia del presidente a pedir ayuda por temer por su vida pero las medidas no fueron suficientes.

Lourdes fue la tercera periodistas y la primera mujer del gremio asesinada en lo que va de año, una situación de violencia hacia los informadores que está provocando preocupación en el país y por la cual este lunes se organizaron manifestaciones en varias ciudades a lo largo y ancho de México.

Al menos 19 mujeres periodistas han sido asesinadas entre 2005 y 2020 en México, según los registros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Cimac.

Los asesinatos de periodistas, que suman ya cinco en lo que va de 2022, han conmocionado al país y unido al gremio en exigencia por justicia y protección a los comunicadores en México, una de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión.

De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).