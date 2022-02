Lindsey Erin Pearlman, actriz de la serie La Purga, es hallada muerta en EU

LOS ÁNGELES, 19 de febrero (AP).- La actriz Lindsey Erin Pearlman, que tuvo papeles en General Hospital, American Housewife y otras series, fue encontrada muerta días después de que se informara de su desaparición en Los Ángeles, informaron las autoridades.

For anyone with a heart, or fans of the series #Selena #GeneralHospital #AmericanHousewife or #ChicagoJustice – actress Lindsey Pearlman is missing. #lindseyerinpearlman #lindseypearlman pic.twitter.com/nop5uNF8r1

Los investigadores habían solicitado la ayuda de la ciudadanía para encontrar a Pearlman, de 43 años, quien fue vista por última vez alrededor del mediodía del domingo pasado, informó el canal de noticias ABC 7.

Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana cuando la policía respondió a una solicitud de presentarse en un vecindario residencial de Hollywood, precisó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles determinó más tarde que la persona fallecida era Pearlman, según la estación.

Se investiga la causa de la muerte y las circunstancias de su desaparición.

🚨IMPORTANT🚨

One of our TNR volunteers has gone missing. Her name is Lindsey Erin Pearlman. Last seen February 13 around 12 PM. Please call 213-996-1800 if you have any information! Share with your friends so we can get the word out!!! pic.twitter.com/7xRsbNdcEM

— Santé D'Or (@SanteDOr) February 17, 2022