¿Qué pasa en el este de Ucrania? Así se vive la tensión con separatistas prorrusos

Viena, 19 feb (EFE).- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha expresado su “profunda preocupación” por el “importante aumento de la violencia armada en el este de Ucrania“, registrado por la misión de observadores internacionales sobre el terreno (SMM).

Según el último informe de la SMM, difundido este sábado, las violaciones del alto el fuego a lo largo de la línea de contacto en el Donbás (este de Ucrania), donde las fuerzas gubernamentales ucranianas luchan contra los separatistas prorrusos, han seguido aumentando de forma masiva.

Solo el viernes se registraron mil 666 violaciones al alto el fuego, más del triple de la media de casos reportados en los 30 días previos. De esos actos violentos, mil 413 fueron explosiones. cuando el promedio diario se situó el pasado mes en menos de 100.

Concretamente, el documento reporta 975 violaciones al alto el fuego en Lugansk (de ellas, 860 fueron explosiones) y 591 en Donetsk (553 explosiones).

Por otro lado, la misión observó 30 lanzacohetes múltiples M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) y tres obuses en las zonas no controladas por el Gobierno de la región de Lugansk, así como cinco obuses en Donetsk.

En su declaración conjunta, Rau y Schmid arremeten también contra una retórica “incendiaria” de las partes en conflicto.

“La retórica cada vez más hostil e incendiaria que hemos escuchado recientemente socava los esfuerzos para fomentar la paz, la estabilidad y la seguridad y aumenta los riesgos de una mayor confrontación y escalada. Debe cesar”, señalan.

