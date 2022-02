VIDEO: Guardia Costera de EU incauta 1 mdd en kilos de cocaína y mariguana en Florida

Washington, 19 de febrero (RT).– Guardacostas de Estados Unidos descargaron este jueves en el puerto de Fort Lauderdale, en Florida, un alijo de 24 mil 720 kilos de cocaína y siete mil 166 kilos de mariguana, cuyo valor aproximado asciende a mil 060 millones de dólares.

“Hemos asestado colectivamente un importante golpe a las redes delictivas transnacionales al retirar 30 toneladas de droga”, declaró el capitán Todd Vance, comandante del buque USCGC James, a ABC News.

#ICYMI USCG Cutter James & crew offloaded $1.06 billion in illegal narcotics at Port Everglades, Thursday. Thank you to all who attended to witness our combined unity of effort. Read more here: https://t.co/tR7f9ma6k0 @USCG @USAO_MDFL @ONDCP @StateINL @DOJgov @RepDWStweets pic.twitter.com/OevTE6n1Vp

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 18, 2022