BITS | Metroid Prime Remastered, un inesperado regreso lleno de calidad

Metroid Prime Remastered es una gran oportunidad para experimentar por primera vez o regresar después de tanto tiempo a una de las franquicias más queridas por los fanáticos.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- Han pasado más de 20 años desde que vimos la entrega de Metroid Prime por primera vez en el Nintendo GameCube, una franquicia que a lo largo de los años ha hecho esperar a los fans por una nueva entrega dentro de la saga Prime, la cual ya ha sido anunciada y parece que por fin la tendremos en algún momento de los próximos años, sin embargo, de manera sorpresiva, dentro del pasado Nintendo Direct, la compañía japonesa reveló por primera vez esta remasterización de la entrega original, misma que estuvo disponible pocas horas después del anuncio tomándonos a todos por sorpresa, afortunadamente, una sorpresa maravillosa.

Sin entrar en muchos detalles de la historia, en esta aventura tomamos el papel de Samus Aran, la protagonista principal de la serie, quien apenas comenzado el juego recibe una llamada de auxilio procedente de una nave que es propiedad de un bando de piratas espaciales, quienes han sido atacados por un parásito que estaban estudiando dentro de la nave. A lo largo de nuestra exploración enfrentaremos a diferentes enemigos hasta llegar al núcleo de la nave, el cual explotará, destruirá la nave y parte de nuestra armadura, no sin antes de escapar toparnos con uno de los villanos más icónicos de la serie, Ridley, para posteriormente aterrizar en un planeta cercano donde seguiremos explorando y tendremos grandes batallas.

Estamos frente a la misma historia que ya conocíamos, por ese lado no ha sufrido cambios, sin embargo, gracias a las mejoras técnicas del juego, esta es una experiencia completamente nueva a nivel de jugabilidad y es que los movimientos son mucho más rápidos, comandos que responden de mejor manera y sobre todo cuenta con visuales que mejoran por completo la experiencia tanto a nivel exploración como dentro del combate, de igual forma, el apartado auditivo tanto en la banda sonora del juego como durante la experiencia de exploración o combate ha sido mejorado para ofrecernos una mejora en calidad, ha sido una satisfacción poderlo jugar con audífonos en modo portátil, algo que sin duda no pudimos vivir en el lanzamiento original.

A nivel gráfico estamos frente a un trabajo de gran calidad no sólo al brindarnos una experiencia visual que destaca en cada apartado y está a la altura de los juegos más recientes que hemos visto en el Nintendo Switch, también por conservar la esencia de las naves y planetas que exploramos con mejoras en iluminación y sombras, además de tener animaciones mucho más pulidas y claro, los modelos de los personajes en 3D con texturas mucho más trabajadas, pero sobre todo el combate, con mejores movimientos, mejores controles, muchos más efectos en la batalla con colores más vivos que nos hacen vivir un verdadero homenaje al juego que vimos por primera vez hace más de 20 años.

Metroid Prime Remastered es una gran oportunidad para experimentar por primera vez o regresar después de tanto tiempo a una de las franquicias más queridas por los fanáticos de Nintendo y al mismo tiempo una de las más esperadas por tener una secuela. No sólo es el tratamiento que ha recibido el juego para aprovechar todas las capacidades tecnológicas que tenemos hoy en día, sino que el potencial del Nintendo Switch también recae en tener la experiencia portátil de Metroid Prime o bien, jugarlo en la TV.

Han pasado años desde que conocimos que Metroid Prime 4 estaba en desarrollo y poco hemos sabido al respecto -de hecho, fuera del logo del juego no hemos visto nada- sin embargo, este pequeño lanzamiento que nos ha sorprendido a todos, también nos ha dado un poco de tranquilidad, no sólo por tener un nuevo juego dentro de la saga de Metroid, lo cual siempre se va a agradecer, pero sobre todo, porque estamos frente a lo que posiblemente sea una experiencia muy similar a cuando por fin llegue la tan esperada secuela, no nos queda más que esperar y pasar un gran momento con esta remasterización.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez