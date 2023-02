Tom Sizemore, actor de Heat, en estado crítico luego de un aneurisma cerebral

Los Ángeles, 19 de febrero (AP).— Tom Sizemore se encuentra en estado crítico tras sufrir un aneurisma cerebral, informó el domingo un representante del actor que ha participado en películas como Saving Private Ryan, Heat y Black Hawk Down.

El actor de 61 años sufrió el aneurisma alrededor de las 2:00 a.m. del sábado en su casa de Los Ángeles. Fue hospitalizado en cuidados intensivos, agregó su mánager, Charles Lago, quien describió el estado de Sizemore como “una situación de espera”.

Sizemore ha tenido un historial de abuso de drogas y enfrentamientos con la policía.

Actorazo en "Rescatando al soldado Ryan" y otras.

