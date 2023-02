Estados Unidos promete 100 mdd más en ayuda a Turquía y Siria por daños del sismo

Por Andrew Wilks

Estambul, 19 de febrero (AP) — El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, recorrió el domingo en helicóptero una de las provincias más afectadas por el terremoto del 6 de febrero en el sur de Turquía y el norte de Siria y prometió 100 millones de dólares más en ayuda para la región.

“Este será un esfuerzo a largo plazo”, declaró Blinken en la Base Aérea de Incirlik, una instalación conjunta de Estados Unidos y Turquía que ha coordinado la distribución de ayuda para desastres. “La búsqueda y rescate, desafortunadamente, está llegando a su fin. La recuperación está en marcha y luego habrá una operación de reconstrucción masiva”, añadió.

El Presidente norteamericano, Joe Biden, anunció 85 millones de dólares para Turquía y Siria días después del terremoto que ha matado a más de 44.000 personas en los dos países. Estados Unidos también ha enviado un equipo de búsqueda y rescate, suministros y equipos médicos.

Deeply saddened but also inspired by the dedication of first responders, brave Turkish citizens, humanitarian workers, and the commitment of the United States and so many others to help the people of Türkiye in this time of need. pic.twitter.com/6D3NvHyauG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2023