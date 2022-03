La LISTA de estrenos internacionales y nacionales que llegarán a HBO Max este 2022

¿Eres suscriptor HBO Max? Bien, no te despegues de este artículo porque aquí te traemos las listas de películas, series, documentales y realities que llegarán a la plataforma, contenidos internacionales y locales. Y si aún no eres miembro de esta servicio de streaming igual podría animarte a unirte pronto.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– HBO Max presentó las nuevas historias que acompañarán en los próximos meses a los usuarios de la plataforma, contenido que apuesta por traer propuestas muy diversas que van desde lo internacional a lo local y de lo real a lo ficticio.

Luis Durán, gerente general de HBO Max para América Latina y el Caribe, hizo una presentación virtual para la prensa en la que viajó al pasado mirando ocho meses atrás cuando se logró el lanzamiento de la plataforma en la región.

“El balance ha sido espectacular y se ha reflejado en los casi 74 millones de suscriptores que tenemos a nivel mundial, batiendo las expectativas más optimistas y con una contribución muy relevante de nuestra operación en la Región”, aseguró Durán.

La plataforma consentirá a sus suscriptores con películas, series, documentales y realities que los lleven a un vaivén de emociones y que logren conectar con cada integrante de la familia para que pueda sentirse identificado con los nuevos personajes que llegarán, pero también que reconecten con los programas que ahora llegan con nuevas temporadas.

No te contamos más, mejor te dejamos la lista de títulos que pronto verás llegar a tu catálogo.

CONTENIDOS INTERNACIONALES

PELÍCULAS

Seguramente en esta categoría se encuentran los anuncios más esperados y ahora están más que confirmados, pues la plataforma seguirá respetando su regla de los 45 días, es decir, después de este lapso de su estreno en salas de cine, las cintas de Warner Bros. llegarán a la plataforma, y ese será el caso de la aplaudida The Batman, que compartirá lugar con:

· Elvis

· DC Liga de Super Mascotas

· Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

El servicio de streaming que también alberga al contenido de Sony Pictures traerá a la cinta que hizo regresar a los espectadores al cine: Spider-Man: Sin Camino a Casa, y por supuesto Universal tampoco se quedará atrás. Ambos estudios traerán al catálogo:

· Venom: Carnage liberado

· La purga por siempre (Estreno reciente)

· Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Y claro, también compartió las películas que tendrán un estreno directo en la plataforma al ser de sus productor originales:

· Evil Dead Rise 5

· House Party

· El padre de la novia

· Magic Mike’s Last Dance

· Moonshot

· Falling for Figaro

· Gatlopp: Hell of a Game

· Bull

SERIES

Sin duda uno de los platos fuertes que morimos por saber más es sobre las series originales que llegarán a HBO Max, algunos como primeros estrenos y otros como nuevas temporadas, entre ellas, claro, House of the dragon de la que los fans de Game of Thrones ya se muerden las uñas por ver.

“House of the dragon es una serie que nos llevará 200 años antes de los eventos que vimos de la serie original y que nos a sumergir en los sucesos de la guerra civil de la casa Targaryen, un evento imperdible para todos los amantes del entretenimiento”, destacó Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de General Entertainment, durante la presentación.

Acá la lista de títulos que acompañarán a este serie:

· Westworld 4

· His Dark Materials 3

· Superman and Lois y Batwoman

· Naomi

· Doom Patrol 4

· DMZ

· The Flight Attendant 2

· Hacks 2

· Barry 4

· Rick and Morty 6

· The Staircase

· Love & Death

· Minx

· Julia

· The Time Traveler’s Wife

· We Own This City

· Tokyo Vice

· Gomorra

· L’amica geniale

· My Brilliant Friend 4

· Merlí. Sapere Aude 3

· Lust

· ¿Será que es amor?

· Traicionada

· Pretty Little Liars: Original Sin

CONTENIDOS LOCALES ORIGINALES

“Les quiero hablar de lo que más nos apasiona: contar historias. Desde HBO Max nuestro compromiso es seguir ofreciendo contenido atractivo para todos lo gustos, donde cada uno de nuestros fans siempre tendrá una historia que los represente y emocione. HBO es un plataforma Global que nos incluye a todos y es aquí donde tenemos el espacio para nuestras reconocidas producciones locales”, recalcó Tomás Yankelevich.

Las producciones locales de América Latina que arribarán los siguientes meses son:

MÉXICO

· Viajeros (Película): Protagonizada por Fernanda Castillo, Alex de la Madrid y Damayanti Quintanar

· Las Bravas F.C (Serie): “Una comedia dramática sobre la relevancia de la empatía, la solidaridad y las segundas oportunidades en el contexto de un equipo de futbol femenino de jóvenes que en los devenires por la aspiración de la gloria deportiva irán encontrando sus proyecciones personales para ser las mujeres que desees ser”, así definió esta serie Marcelo Tamburri, líder de desarrollo de contenidos Scriped Warner Media Latin America.

· Amsterdam (Serie): Una comedia que está apunto de estrenarse en la plataforma.

· Armas de mujer (Serie): Kate del Castillo protagoniza la serie junto a cuatro mujeres que vivirán su peor pesadilla tras el arresto de sus maridos y deberán luchar por mantener a sus familias.

Pero sin duda la gran sorpresa de los estrenos mexicanos es Coyótl, una serie protagonizada por Alejandro Speitzer y Paulina Gaitán, que ha siso definida durante la presentación como uno de los proyectos más grandes que ha logrado la plataforma en la región.

“Es una historia que lleva las raíces mexicanas muy arraigadas, y eso es algo que en lo personal me encanta. Tengo esta sensación, y creo que todo el equipo, en que será una producción que marque una diferencia en la industria audiovisual, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Estamos esforzándonos para ello”, destacó Speitzer.

ARGENTINA

· En la mira, ecos de un crimen (Película)

· Los Conspiradores (Película)

· Un crimen argentino (Película)

· El jardín del bronce 3 (Serie)

· Días de Gallos 2 (Serie)

· Té para seis (Serie)

· María Marta, el crimen del country (Serie)

BRASIL

· Procura-se (Película)

· Pico de Neblina 2 (Serie)

· Área de servicio (Serie)

· No mundo da Luna (Serie)

· O beijo adolescente (Serie)

· Vale dos esquecidos (Serie)

REALITY SHOW

· Celebrity Bake Off Colombia

· Goles limpios, dinero sucio

· Queen Star Brasil

· The Bridge Brasil

· PCC: El poder secreto

Y PARA LOS NIÑOS

· Bugs Bunny Builders

· Batwheels

· La Granja de Zenón presenta Bartolito, rompiendo el cascarón

· Los Jóvenes Titanes en acción

· Looney Tunes Cartoons

· Trolls: Trollstopia

· Dragones, equipo de rescate

· Tom y Jerry en NY

· Desafío influencer

· Gato Galáctico

