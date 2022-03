Congreso de EU prohíbe discriminación por peinados como afros, trenzas o rizos

Por Farnoush Amiri

WASHINGTON, 19 de marzo (AP).— Las personas de raza negra que llevan peinados como afros, trenzas o con los rizos muy definidos no deberían sufrir prejuicios en la sociedad, la escuela y el lugar de trabajo, señaló el viernes la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una votación para explicitar que tal discriminación es una violación de la ley federal de derechos civiles.

La Cámara de Representantes votó 235 a favor y 189 en contra para prohibir la discriminación por la textura del cabello y los peinados. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde su destino es incierto. El Presidente Joe Biden ya ha dicho que promulgará la iniciativa para convertirla en ley.

GOOD NEWS: The #CROWNAct has passed the House! Today, America got one step closer to ending racial discrimination.

The bill now heads to the Senate, where I hope my colleagues will pass it without delay. pic.twitter.com/jBqoSr9qaN

— Rep. Bonnie Watson Coleman (@RepBonnie) March 18, 2022