Extenso incendio forestal estremece a Texas; hay evacuaciones y una policía muerta

Por Grant Schulte

Ciudad de México, 19 de marzo (AP).- Los bomberos del centro de Texas pasaban apuros el viernes para contener incendios masivos azuzados por el viento que arrasaron casas, destruyeron una iglesia y dejaron una agente policial muerta.

Fortalecidos por las condiciones de sequía, los incendios se entremezclaron en lo que las autoridades denominan un “complejo” que ardía cerca de Eastland, a unos 195 kilómetros (120 millas) al oeste de Dallas. Cientos de casas fueron evacuadas en las comunidades más pequeñas.

Las autoridades del condado Eastland reportaron la muerte de la agente policial Barbara Fenley, que, según dijeron, estaba tratando de salvar gente del fuego. No está claro cómo ni cuándo murió. No se ha informado de otras víctimas.

RIP. Deputy Sheriff Barbara Majors Fenley was tragically killed while attempting to save people from massive wildfires. #rip #hero #endofwatch #lawenforcement #DeputySheriffBarbaraFenley #EastlandCountySheriffsOffice #thinblueline #bluelivesmatter #backtheblue #protectingtheblue pic.twitter.com/HsOKEiPsVI

Para el viernes por la tarde, los incendios habían quemado unos 184 kilómetros cuadrados (70.9 millas cuadradas), según el Servicio Forestal A&M de Texas. Estaban contenidos sólo en un 4 por ciento y ardían en matorrales espesos y campos de hierba.

En el condado Eastland viven unas 18 mil personas. Aproximadamente 475 casas fueron evacuadas en la ciudad de Gorman, pero las autoridades aún no saben cuántas estructuras pudieran haberse quemado, dijo Matthew Ford, portavoz del Servicio Forestal A&M de Texas.

“Hasta que no tengamos más personal sobre el terreno, no podemos dar una estimación” de las cifras, dijo Ford el viernes por la mañana. “Nuestra máxima prioridad es la vida, la seguridad y la protección de las estructuras”.

Yesterday, Texas A&M Forest Service responded to 10 wildfires that burned 52,708 acres across the state. Strong winds, critically dry grasses contributed to extreme fire behavior and rapid spread.

🎥 Extreme fire behavior observed on the Eastland Complex in Eastland County, 3/17 pic.twitter.com/9ZBJu1ObPs

— Incident Information – Texas A&M Forest Service (@AllHazardsTFS) March 18, 2022