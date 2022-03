Película Dragon Ball Super: Super Hero retrasa estreno por ataque informático

De acuerdo con el productor de la cinta, el título de la película fue seleccionado para transmitir la idea de que todos en la Tierra son héroes; sin embargo, la cinta tuvo que retrasar su estreno debido a un ataque informático.

MADRID, 19 de marzo (EuropaPress).- El lanzamiento en cines de Dragon Ball Super: Super Hero que estaba previsto para abril de 2022 en Japón, se ha paralizado indefinidamente como consecuencia de un ataque informático en los estudios de Toei.

Según informa la web de Dragon Ball, Toe Animation, responsables de la nueva entrega de la franquicia, se han visto obligados a cancelar el lanzamiento de la cinta después de que alguien, hubiese abierto una brecha de seguridad en los servidores del estudio. El inesperado incidente tuvo lugar el pasado 15 de marzo y ya hay una investigación en curso para esclarecer los hechos.

Una situación precaria que además de propiciar el aplazamiento del estreno de Dragon Ball Super: Super Hero, también conlleva a su forzosa cancelación en Estados Unidos y en otros mercados internacionales. Y, aunque de momento no se ha determinado una fecha nueva, este incidente ha repercutido en otras producciones de la factoría como One Piece o Digimon: Ghost Game, entre muchas otras.

De cara a cuándo se reanudarán los animes, se desconoce cuándo o en qué momento lo harán, ya que la principal y más inmediata preocupación de la compañía es asegurarse de sanear por completo la red interna y quede definitivamente restablecida. No hay que olvidar que no es la primera vez que Toei ha sido víctima de un ataque informático, el pasado 6 de marzo se produjo el acceso no autorizado a varios sistemas internos.

Mientras, los fans de Goku, Vegeta, Gohan y compañía, muy a su pesar, deberán aguardar a que surja nueva información que ayude a escudriñar el incidente y los responsables de la compañía puedan dar una nueva fecha de lanzamiento para Dragon Ball Super: Super Hero Pero si el resto de los animes que se han visto afectado.

